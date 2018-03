Food Revolution Day auf der Freyung

Wien (OTS) - Bildungs- und Jugendstadtrat Christian Oxonitsch besuchte heute Freitag den Food Revolution Day am Biomarkt auf der Freyung. Gemüse und Obst, das aufgrund der Form und Größe nicht gekauft wurde, wird am Food Revolution Day von mehreren Volksschulklassen in Salate und Smoothies verwandelt.

"Die Kinder lernen gesundes Essen zuzubereiten, dabei haben sie Spaß und merken, dass es auch noch schmeckt. Mehr kann ich mir als Bildungs- und Jugendstadtrat nicht wünschen", so Christian Oxonitsch bei der Veranstaltung.

Der weltweite Aktionstag findet heuer zum zweiten Mal statt und steht unter dem Motto "Cook it, share it, live it" (Koche, teile und lebe es). Er soll verdeutlichen, dass Bildung über Essen in allen Bereichen essentiell ist, um das Leben tausender Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. 2012 wurde der Tag in 62 Ländern mit über 1.000 Events zelebriert.

Die Wiener Botschafter der Food Revolution, Marko Ertl und Matthias Kroisz, bereiteten zusammen mit Kindern einen "Disco-Salat" zu. Volksschulklassen machten aus frischem Obst und Gemüse unter professioneller Anleitung Salate, Suppen und Smoothies. Das Ganze wurde von motivierender Musik begleitet und anschließend in der Umgebung kostenlos verteilt.

