Die Uhr tickt: Anmeldeverfahren für das Studienjahr 2013/14 endet am 31. Mai

Die WU hat noch Plätze für ihr Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften frei, das ab Herbst auf dem neuen, attraktiven Campus angeboten wird.

Wien (OTS) - Insgesamt 3674 Studienplätze stehen an der WU für das Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WISO) im Studienjahr 2013/14 zur Verfügung. Im neuen Anmeldeverfahren auf Basis der jüngsten UG-Novelle haben sich bisher, zwei Wochen vor Ende der Anmeldefrist, allerdings erst 1760 Bewerber/innen registriert; etwa die Hälfte von ihnen übermittelte auch bereits ein Motivationsschreiben. Es besteht die Sorge, dass aufgrund von Informationsdefiziten Studieninteressierte die Deadline für die Anmeldung verpassen und somit in den kommenden zwei Semestern das Studium nicht aufnehmen können.

Registrierung auch für Einstieg im Sommersemester notwendig

"Die WU hat noch Plätze für ihr Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften frei. Ab Herbst wird dieses auf dem neuen, attraktiven Campus angeboten", erklärt Edith Littich, Vizerektorin für Lehre, "wir laden daher alle, die im Studienjahr 13/14 dieses Studium starten wollen, ein, bis spätestens 31. Mai ihre Registrierung vorzunehmen."

An diesem Tag endet die Anmeldefrist. Auch wer erst im Sommersemester 2014 ins Studium einsteigen will, muss sich jetzt registrieren, die abgeschlossene Matura ist keine Voraussetzung dafür. Ein Motivationsschreiben ist nur erforderlich, falls sich mehr Personen bewerben, als Studienplätze zur Verfügung stehen - in diesem Fall würde am 9. Juli ein Aufnahmetest stattfinden.

Weitere Informationen zum Anmeldeverfahren finden Sie hier:

http://www.wu.ac.at/programs/bachelor/wiso/admission/select

