Sozialdemokratische Beschäftigungs- und SozialministerInnen besprechen Konzepte gegen Jugendarbeitslosigkeit in Paris

Hundstorfer berichtet über österreichische Initiativen und Erfahrungen - duale Ausbildung wird von Frankreich nachgefragt

Wien (OTS/BMASK) - Heute findet in Paris auf Einladung des französischen Arbeitsministers Michel Sapin ein hochrangiges Treffen der europäischen sozialdemokratischen Beschäftigungs- und SozialministerInnen statt, an dem auch HBM Hundstorfer teilnehmen wird. Zentrales Thema ist die aktuelle Situation auf den Arbeitsmärkten, insbesondere der dramatische Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit in einigen EU-Staaten.

Minister Hundstorfer hat sich stets für engagierte Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit eingesetzt und wird über die guten Erfahrungen, die Österreich mit seinen Initiativen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gemacht hat, berichten. Hundstorfer: "Jeder Euro in die Jugend ist gut investiert. Frankreich ist dabei, zahlreiche Maßnahmen im Bereich der Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit zu setzen. Das österreichische Modell der dualen Ausbildung ist ein wichtiges Angebot, das auch von unseren französischen Freunden nachgefragt wird."

Ein weiteres wichtiges Thema beim Treffen der MinisterInnen wird die Stärkung der sozialen Dimension der Europäischen Union sein. Hundstorfer: "Die Armut ist europaweit gestiegen. Wir brauchen in der Europäischen Union nicht nur Reformen zur Vermeidung von Steueroasen sondern müssen auch verstärkt die sozialen Folgen der Sparpolitiken bewältigen". (Schluss)

