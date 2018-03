Wiens Nächtigungen im April um sieben Prozent gesunken

Wien (OTS) - Im diesjährigen April musste Wien erstmals seit langem einen deutlichen Nächtigungsrückgang zum Vergleichsmonat des Vorjahres hinnehmen: Das Fehlen der heuer im Gegensatz zu 2012 bereits in den März gefallenen Osterfeiertage schlug sich im April mit einem Minus von 7,2 Prozent bei insgesamt 1.040.000 Übernachtungen nieder. Das erste Jahresdrittel weist damit ein Plus von 0,9 Prozent aus. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Hotellerie liegt erst für Jänner bis März vor und betrug in diesem Zeitraum 106.275.000 Euro.

Bei den Nächtigungsergebnissen aus Wiens Hauptherkunftsmärkten dominiert im heurigen April das Minus. Im Fall von Deutschland, Italien, den USA, der Schweiz, Frankreich und Spanien fielen die Rückgänge gleich zweistellig aus, geringere Einbußen gab es aus Großbritannien und Japan. Lediglich Österreich und Russland erbrachten positive Zahlen. Für Lichtblicke sorgten zwar auch die Ukraine (+ 20 Prozent), die anderen GUS-Staaten (+ 48 Prozent) und die arabischen Länder in Asien (+ 52 Prozent), doch dies reichte nicht aus, um das verringerte Aufkommen aus den anderen Ländern zu kompensieren.

Das negative April-Ergebnis wirkte sich auf alle Hotel-Kategorien aus und ließ deren durchschnittliche Bettenauslastung in diesem Monat auf 55,1 Prozent sinken (4/2012: 64,0 Prozent), was einer Zimmerauslastung von rund 68 Prozent gleichkommt (4/2012: 79 Prozent). Wiens Bettenangebot erhöhte sich von April 2012 bis April 2013 um 4.100 Betten (+ 7,7 Prozent).

Von Jänner bis April registrierte Wien heuer 3.298.000 Nächtigungen und liegt damit um 0,9 Prozent über dem Vergleichszeitraum 2012. Die durchschnittliche Bettenauslastung in dieser Periode betrug 44,8 Prozent (1-4/2012: 47,5 Prozent), die Zimmer waren zu rund 56 Prozent ausgelastet (1-4/2012: rund 59 Prozent). Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Hotellerie liegt erst für die Monate Jänner bis März 2013 vor und beläuft sich auf 106.275.000 Euro. Ein statistisch korrekter Vergleich mit dem Umsatzergebnis im entsprechenden Zeitraum 2012 ist aufgrund der seit Jahresbeginn 2013 veränderten Steuerbemessungsgrundlage nicht möglich.

Die Ergebnisse im Detail:

Herkunftsland Nächtigungen Nächtigungen Nächtigungsumsatz netto *) in Euro Jänner-April April Jänner-März 2013 2013 2013 Österreich 679.000 - 1% 203.000 + 5% 19.642.000 n.v. Deutschland 640.000 + 1% 210.000 -15% 19.640.000 n.v. Russland 243.000 +12% 65.000 +14% 8.456.000 n.v. Italien 177.000 -14% 66.000 -18% 4.886.000 n.v. USA 122.000 - 3% 42.000 -14% 4.903.000 n.v. Großbritannien 115.000 + 6% 36.000 - 8% 4.422.000 n.v. Schweiz 104.000 + 1% 41.000 -10% 3.249.000 n.v. Frankreich 94.000 - 3% 33.000 -18% 2.949.000 n.v. Japan 82.000 + 8% 19.000 - 2% 3.440.000 n.v. Spanien 72.000 +/-0% 24.000 -26% 2.356.000 n.v. übrige 970.000 300.000 32.332.000 alle Länder 3.298.000 +0,9% 1.040.000 -7,2% 106.275.000 n.v. *) ohne Frühstück und Umsatzsteuer

