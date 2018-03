Fürnsinn: Kinderlose sollen mehr Abgaben leisten als Eltern

Vorsitzender der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften für neuen Zugang zu Verteilungsgerechtigkeit

Wien, 17.05.13 (KAP) Kinderlose sollten mehr Abgaben leisten als Eltern mit Kinder. Mit diesem Vorschlag hat am Freitag Propst Maximilian Fürnsinn, Vorsitzender der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften, aufhorchen lassen. Es gehe ihm darum, gängige Vorstellungen von Gerechtigkeit zu hinterfragen und einen neuen Zugang zu Verteilungsgerechtigkeit zu finden, so Fürnsinn laut einer Aussendung der Ordensgemeinschaften.

Fürnsinn wörtlich: "Wenn es in unserer Gesellschaft zum Beispiel heißt, alle müssen gleich viel von allem bekommen, dann handeln wir im Orden genau anders. Jeder bekommt das, was er zum Leben braucht. Nicht mehr, und nicht weniger." Ordensgemeinschaften würden so Freiräume bieten für ein "neues, solidarisches Leben".

Auf die Gesellschaft umgelegt könne das zum Beispiel heißen, "dass Kinderlose mehr Abgaben beitragen als Eltern mit Kindern". Das wäre ein Schritt "zu mehr Gerechtigkeit, wie wir sie verstehen und selbst leben".

Mehr auf www.kathpress.at (ende) gpu/

nnnn