Mautz: SPÖ treibt den Ausbau der Kinderbetreuung konsequent voran

Ziel ist Rechtsanspruch ab dem 1. Lebensjahr

Wien (OTS/SK) - "Ein flächendeckendes Netz an Kinderbetreuung ist die Voraussetzung, dass Eltern Beruf und Familie vereinbaren können", sagte heute, Freitag, SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Mautz gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

"Wir haben hier in den vergangenen Jahren sehr viel weitergebracht", so Mautz. "Seit 2009 werden jährlich rund 7.000 Kindergartenplätze geschaffen. Gerade bei den Unter-Dreijährigen haben wir in Österreich noch großen Aufholbedarf."

"Wichtig sind auch längere und flexiblere Öffnungszeiten der Kindergärten und ein Ausbau der Kinder- und SchülerInnenbetreuung während der Ferien. Die SPÖ treibt auch den Ausbau der Ganztagsschulplätze in ganz Österreich voran. Denn ein gelungener Mix aus Lern- und Erholungsphasen ist pädagogisch sehr wertvoll", sagte Mautz.

"Wir wollen einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr. Mit einem flächendeckenden Netz an guten Betreuungs- und Bildungseinrichtungen ist Eltern und Kindern am meisten geholfen. Denn Kindergarten tut Kindern gut", so Mautz. (Schluss) mo/mp

