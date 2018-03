Fussl installiert Sonnenkraftwerk

Am Stammsitz des heimischen Modehändlers entsteht das zweitgrößtes Photovoltaik-Kraftwerk in Oberösterreich

Ort Im Innkreis (OTS) - Das Familienunternehmen Fussl Modestraße ist für sein ökologisches Engagement bekannt. So übernahm die Modekette bereits eine Vorreiterrolle im österreichischen Handel durch die Umstellung sämtlicher Fussl-Filialen auf ein energiesparendes Beleuchtungssystem. Das Ergebnis ist die Reduktion des gesamten Energieaufwands um rund 45%.

Gestern fiel der Startschuss für das jüngstes und bisher größtes Öko-Projekt im Bereich Umweltschutz: Am Stammsitz der Fussl Modestraße werden zwei große Photovoltaik-Kraftwerke errichtet. Eine der beiden Anlagen wird direkt am Dach der Fussl-Logistikzentrale in Ort im Innkreis installiert, die zweite unweit des Firmengebäudes auf einem betriebseigenen Grundstück. Das Photovoltaik-Projekt von Fussl ist mit gesamt 4.972 m2 Modulfläche das zweitgrößte in Oberösterreich und wird einen Jahresertrag von etwa 750.000 Kilowattstunden Strom produzieren. Ziel ist es ab Ende Juni "Sonnenstrom" zu erzeugen. Bei der Auswahl des Lieferanten wurde bei Fussl Wert auf einen regionalen Partner gelegt. Den Zuschlag bekam die Firma Marasolar aus St. Georgen bei Obernberg.

"Wir, als Familienbetrieb, sehen es als unsere Pflicht, schon heute nachhaltig zu handeln und so die Zukunft folgender Generationen zu sichern. Mit diesem großen Solarprojekt, in das wir über 1 Mio Euro investieren, können wir als Fussl Modestraße einen großen Beitrag zur CO2-Einsparung leisten. Konkret werden wir mit dieser Anlage vermeiden, dass rund 664 Tonnen CO2 unnötig produziert werden. Wir hoffen, dass unserem Beispiel noch viele folgen werden" legt Fussl-Geschäftsführer Ernst Mayr, der gemeinsam mit seinem Bruder Karl Mayr das Familienunternehmen in 5. Generation leitet, die Beweggründe dar. Beim Baustart war auch der oberösterreichische Landesvize Franz Hiesl anwesend, der die Fussl Modestraße als innovatives Unternehmen bezeichnet, dass auf nachhaltiges Handeln großen Wert legt.

Natürlich ist das Projekt auch wirtschaftlich sinnvoll, was wiederum den Kunden der 142. Filialen in ganz Österreich zu Gute kommt. Qualitativ hochwertige und topaktuelle Mode zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis ist selbstverständlich. "Unsere Kunden schätzen aber auch unser nachhaltiges Handeln im Bereich Umweltschutz" so Ernst Mayr. Nicht umsonst ist die Fussl Modestraße heute der erfolgreichste österreichische Modeanbieter.

Zahlen und Fakten

Logistikzentrale Grundstück Gesamt Ort Reichersberg Modul-Fläche in m2 1.703 3.269 4.972 kWh/Jahr 251.570 499.985 751.555 vermiedener CO2-Ausstoß/Jahr 222.430 442.154 664.584

Rückfragen & Kontakt:

Presseservice über weitere Umwelt- und Sozialprojekt der Fussl Modestraße (LED-Projekt mit 2 Mio Invest, Bau- und Ausstattung einer Schule in Äthiopien)



Claudia Mayr

claudia.mayr @ fussl.at, Tel.: 07751/8902-78