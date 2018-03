Rauch gratuliert AktionsGemeinschaft zum Wahlerfolg

Klare Bestätigung ihrer konstruktiven Hochschulpolitik

Wien, 17. Mai 2013 (ÖVP-PD) "Die AktionsGemeinschaft bleibt mit 22 Mandaten die Nummer Eins in der ÖH-Bundesvertretung. Das zeigt, dass die Studierenden in Österreich Wert auf eine konstruktive und zukunftsorientierte Hochschulpolitik legen", erklärt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch nach der ÖH-Wahl. Er sieht bestätigt, dass die Wählerinnen und Wähler den verschwenderischen Umgang mit den ÖH-Beiträgen nicht dulden. "Ich gratuliere Spitzenkandidat Florian Lerchbammer und dem gesamten Team der AktionsGemeinschaft

zu ihrem souveränen Wahlerfolg", sagt Rauch, der nun auf erfolgreiche und konstruktive Gespräche zur Wahl des ÖH-Vorsitzes hofft. "Die AktionsGemeinschaft kann als stimmenstärkste Fraktion für die Interessen der Hochschülerschaft eintreten und nachhaltig Verbesserungen schaffen. Jetzt kommt es darauf an, auch bei der

Wahl des ÖH-Vorsitzes die Nummer Eins zu werden", betont Rauch abschließend. ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch