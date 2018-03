Guantánamo: Respekt.net ermöglicht ex-Gefangenen Neustart

Wien/Sarajevo (OTS) - 176 InvestorInnen von Respekt.net haben zwei ehemaligen Guantánamo-Gefangenen einen beruflichen Neustart ermöglicht: Mustafa Ait Idir und Hadj Boudella haben Dank des Projektes "Einmal Guantánamo - immer Guantánamo?" einen Copy-Shop in Sarajevo eröffnen können. Das von Wolfgang Petritsch initiierte und gemeinsam mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (BIM) unter der Leitung von Manfred Nowak umgesetzte Projekt leistet damit einen Beitrag zur Linderung der Folgen des sogenannten "War on Terror". Sie setzen dort an, wo sich bis heute die involvierten staatlichen Akteure ihrer Verantwortung entziehen.

Der Copy-Shop namens "Respekt" mitten in Sarajevo erinnert an ihr Schicksal. Im Frühjahr 2002, nur wenige Monate nach den Anschlägen vom 11. September, werden Mustafa Ait Idir und Hadj Boudella gemeinsam mit vier weiteren Bosniern algerischer Herkunft von US-Truppen in Sarajevo verhaftet und nach Guantánamo überstellt. Dabei übergehen sie ein zuvor ergangenes Urteil eines bosnischen Gerichts, das keinerlei Gründe für eine Inhaftierung feststellen konnte. Auch die Interventionen von Wolfgang Petritsch, damals Hoher Repräsentant der internationalen Staatengemeinschaft in Bosnien, und Manfred Nowak, damals internationaler Richter an der bosnischen Menschrechtskammer, können die Überstellung nicht verhindern. Für die folgenden sieben Jahre sind Mustafa Ait Idir und Hadj Boudella in Guantánamo inhaftiert, werden misshandelt, jedoch nie offiziell angeklagt.

Präzedenzurteil gewonnen

Petritsch und Nowak setzen sich auch nach ihrer Zeit in Sarajevo für die Freilassung der inhaftierten Bosnier ein. Nowak bemüht sich als UN Sonderberichterstatter über Folter um Zugang zu und die Schließung von Guantánamo. Petritsch spricht vor jenem Ausschuss des Europäischen Parlaments, der die Involvierung europäischer Staaten in illegale CIA-Flüge untersucht. Er bemüht sich mit einer schriftlichen Einreichung vor einem US Bundesgericht um die Freilassung der "Algerian Six" und stellt den Kontakt zu jenen Rechtsanwälten her, die letztendlich pro bono den Fall vor dem Obersten Gerichtshof der USA vertreten und in einem Präzedenzurteil gewinnen. Im November 2008 wird die Inhaftierung von fünf der sechs Bosnier für unrechtmäßig befunden und die sofortige Freilassung angeordnet. Eine Entschädigung für das zugefügte Leid haben sie bis heute nicht erhalten.

Nach ihrer Rückkehr nach Sarajevo gestaltet sich der Wiedereinstieg in ein normales Leben aufgrund von Vorurteilen und Misstrauen gegenüber den Ex-Häftlingen jedoch schwierig: Weder Ait Idir noch Boudella können in Sarajevo Arbeit finden. Bei Bewerbungsgesprächen werden sie trotz ihrer hohen Qualifikation stets abgelehnt. Die Haft in Guantánamo wird zum Stigma.

Wo der Staat versagt, greift die Zivilgesellschaft ein

Um der folglich wirtschaftlich prekären und psychisch belastenden Situation entgegenzuwirken, initiierte Wolfgang Petritsch in Kooperation mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (BIM) unter der Leitung von Manfred Nowak das Respekt.net-Projekt "Einmal Guantánamo - immer Guantánamo?" im Sommer 2011. Ziel war es durch die Finanzierung eines Copy-Shops, Mustafa Ait Idir und Hadj Boudella eine neue berufliche Perspektive zu geben. Innerhalb von acht Monaten haben 176 UnterstützerInnen ein Budget von 24.330,-- Euro in das Projekt investiert. Für Petritsch war "das ein gewaltiges Lebenszeichen der österreichischen Zivilgesellschaft" und für Nowak zeigt es, dass "das inoffizielle Österreich sehr viel mehr Courage hat als die offizielle österreichische Politik".

Copy-Shop "Respekt"

Seit Herbst 2012 öffnet nun täglich der Copy-Shop "Respekt" seine Türen im Zentrum von Sarajevo. Das über Respekt.net mobilisierte Startkapital finanzierte die Anschaffung von Druckern, Kopieren und anderer notwendiger Ausstattung. Für Roland Schmidt, der für das Boltzmann Institut für Menschenrechte die Umsetzung des Projektes begleitet hat, ist der Copy-Shop "nicht nur ein Grundstein für eine berufliche Zukunft, sondern auch ein konkretes Zeichen dafür, dass die Opfer des sogenannten 'War on Terror' nicht vergessen wurden". Martin Winkler, Präsident von Respekt.net: "Für die Initiative Respekt.net war dieses Projekt besonders spannend, da es das erste Vorhaben mit internationalem Hintergrund war. Ich bin stolz darüber, dass die österreichische Zivilgesellschaft mit dem Kopierladen "Respekt" so ein international sichtbares Zeichen gesetzt hat."

Über Respekt.net:

Respekt.net ist eine Plattform für gesellschaftspolitisches Engagement, die Menschen mit Ideen mit potenziellen UnterstützerInnen zusammenbringt. Auf der Projektbörse werden wertvolle Projekte schnell und einfach vielen Menschen zugänglich gemacht. So erhöht Respekt.net die Umsetzungschancen guter Ideen zur Verbesserung der Welt. Das Ziel von Respekt.net ist es, Vorhaben zu fördern, mit denen BürgerInnen und Organisationen das private, wirtschaftliche und öffentliche Leben voranbringen.

Seit dem öffentlichen Launch im September 2010 haben mehr als 2.400 InvestorInnen mehr als 480.000 Euro für Projekte gespendet. Mehr als 330 Projekte wurden bisher bei Respekt.net eingereicht. 127 Projekte wurden bislang erfolgreich finanziert, 88 davon bereits abgeschlossen, 39 werden umgesetzt. 25 Projekte befinden sich in der Finanzierungsphase und suchen Unterstützung. Derzeit hat die Plattform knapp 4.800 registrierte User.

