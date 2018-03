"Eurovision Song Contest": Die Startreihenfolge beim großen Finale am 18. Mai live in ORF eins

Wien (OTS) - Im großen Finale gehen 26 Länder - die Top Ten der beiden Semifinal-Shows, die Big Five und Gastgeberland Schweden - an den Start. Die endgültige Startreihenfolge wurde heuer erstmals nicht durch das Los entschieden, sondern nach dramaturgischen Kriterien -um dem Publikum eine musikalisch möglichst abwechslungsreiche und spannende Show zu bieten.

Die Punkte werden auch diesmal in allen teilnehmenden Ländern zu 50 Prozent von einer Jury und zu 50 Prozent vom Publikum mittels Televoting vergeben. Es voten alle 39 Song-Contest-Nationen. Die Zuseherinnen und Zuseher in Österreich können ihre Stimme unter 0901 059 05 und der angehängten zweistelligen Startnummer (50 Cent pro Anruf oder SMS) abgeben.

01 - Frankreich: Amandine Bourgeois - "L'enfer et moi"

02 - Litauen: Andrius Pojavis - "Something"

03 - Moldawien: Aliona Moon - "O mie"

04 - Finnland: Krista Siegfrids - "Marry Me"

05 - Spanien: ESDM - "Contigo hasta el final (With You until the End)"

06 - Belgien: Roberto Bellarosa - "Love Kills"

07 - Estland: Birgit - "Et uus saaks"

08 - Weißrussland: Alyona Lanskaya - "Solayoh"

09 - Malta: Gianluca - "Tomorrow"

10 - Russland: Dina Garipova - "What If"

11 - Deutschland: Cascada - "Glorious"

12 - Armenien: Dorians - "Lonely Planet"

13 - Niederlande: Anouk - "Birds"

14 - Rumänien: Cezar - "It's My Life"

15 - Großbritannien: Bonnie Tyler - "Believe in Me"

16 - Schweden: Robin Stjernberg - "Because of You"

17 - Ungarn: ByeAlex - "Kedvesem (Zoohacker Remix)"

18 - Dänemark: Emmelie de Forest - "Only Teardrops"

19 - Island: Eythor Ingi - "Ég Á Líf"

20 - Aserbaidschan: Farid Mammadov - "Hold Me"

21 - Griechenland: Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis - "Alcohol Is Free"

22 - Ukraine: Zlata Ognevich - "Gravity"

23 - Italien: Marco Mengoni - "L'essenziale"

24 - Norwegen: Margaret Berger - "I Feed You My Love"

25 - Georgien: Nodi Tatishvili & Sophie Gelovani - "Waterfall"

26 - Irland: Ryan Dolan - "Only Love Survives"

Der "Eurovision Song Contest" in der ORF-TVthek

Für Fans bietet auch die Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) ein umfassendes "Eurovision Song Contest"-Service: Neben dem Live-Stream der TV-Übertragungen werden im Rahmen eines Themenschwerpunkts die Übertragungen sowie weitere Sendungen und Beiträge rund um den Song Contest auch als Video-on-Demand bereitgestellt.

