"Orientierung" am 19. Mai: Diskussion zum Thema "Klontechnik"

Außerdem: Nicht nur Götterdämmerung ... - Richard Wagner und die Religion

Christoph Riedl präsentiert im ORF-Religionsmagazin "Orientierung" am Sonntag, dem 19. Mai 2013, um 12.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Umstrittenes Klonen: Diskussion über "Meilenstein der Forschung"

Seit dem vergangenen Mittwoch sorgt die Meldung für Diskussionen:

US-Forschern ist es gelungen, erstmals per Klontechnik menschliche embryonale Stammzellen zu produzieren. Die so gewonnenen Zellen, betonen die Forscher der Oregon Health & Science University in Portland, könnten theoretisch in jede beliebige Art von Körperzellen transformiert werden und künftig einmal kranke oder verletzte Zellen ersetzen. Für das reproduktive Klonen, also das "Kopieren von Menschen", tauge die Methode nicht, sagen die Wissenschafter. Als "zutiefst beunruhigend" bezeichnet die US-amerikanische Bischofskonferenz den aktuellen Klonversuch. Auch wenn diese Methode der Forschung dienen solle, werde sie zweifellos von denen aufgegriffen, die einmal geklonte Kinder herstellen wollten, so die Bischofskonferenz. In "Orientierung"-Interviews nehmen der Genetiker Markus Hengstschläger und der evangelische Theologe und Medizinethiker Ulrich Körtner zu den aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen rund um den Themenkreis "Klontechnik" Stellung. Ein Bericht von Maria Katharina Moser.

Nicht nur Götterdämmerung ... - Richard Wagner und die Religion

Er glaube an "Gott, Mozart und Beethoven", meinte der deutsche Komponist Richard Wagner einmal. Aus den Sagen und Mythen der Götterwelt der alten Germanen entlehnte der Schöpfer des Musikdramas den Stoff für viele seiner Werke. Bekannt und berüchtigt war Wagners Antisemitismus, der von einigen seiner Nachkommen weiterbetrieben wurde und auch Adolf Hitler dazu bewog, den Komponisten für den Nationalsozialismus zu vereinnahmen. Doch Richard Wagners Schaffen ist umfangreich und vielgestaltig: In seinen letzten Lebensjahren wollte er mit dem Bühnenweihfestspiel "Parsifal" gleichsam eine eigene "Kunst-Religion" begründen und damit auch "das Christentum retten." Und - was kaum bekannt ist - auch eine Oper über Jesus von Nazareth hatte Wagner geplant. Ein "Orientierung"-Team hat den Wagner-Kenner Peter Steinacker, ehemals evangelischer Kirchenpräsident von Hessen und Nassau, in die fränkische "Wagner-Festspiel-Wallfahrtsstadt" Bayreuth begleitet und mit ihm -anlässlich des 200. Geburtstages des Komponisten am 22. Mai - über Wagners Verhältnis zum Religiösen gesprochen. Ein Bericht von Klaus Ther.

Am Pfingstmontag, dem 20. Mai, widmet sich ab 9.05 Uhr in ORF 2 eine monothematische "matinee", dem Leben und Werk des Komponisten. Am Dienstag, dem 21. Mai, präsentiert ORF III Kultur und Information unter dem Motto "Alles Wagner" ab 10.35 Uhr einen Schwerpunkttag. Die Höhepunkte des von Christian Thielemann dirigierten "Festkonzerts mit Jonas Kaufmann" aus der Dresdner Semperoper sind am Mittwoch, dem 22. Mai, um 22.30 Uhr ORF 2 bzw. am Sonntag, dem 26. Mai, um 20.15 Uhr in ORF III zu sehen. Auch das "Sommernachtskonzert" der Wiener Philharmoniker zu Fronleichnam, am Donnerstag, dem 30. Mai, um 21.05 Uhr live in ORF 2 (bzw. live-zeitversetzt ab 21.45 Uhr in 3sat), besteht u. a. aus Kompositionen des Jahresregenten.

"A Song for Peace" - Jüdisches Chorfestival in Wien

Jiddische Lieder in der Seitenstettengasse, Klezmerklänge im Odeon-Theater und ein großes Schlusskonzert im Austria Center Vienna:

Vier Tage lang - vom 9. bis 11. Mai - stand Wien im Zeichen jüdischer Musik aus ganz Europa. Elf Chöre mit insgesamt rund 400 Mitgliedern waren zum ersten Jüdischen Europäischen Chorfestival angereist, um gemeinsam zu proben, Liedgut auszutauschen und sich auf Spurensuche nach jüdischem Leben in Wien zu begeben. Gastgeber war der Wiener Jüdische Chor, der vom riesigen Interesse - von St. Petersburg bis London - angenehm überrascht wurde. Ein Bericht von Marcus Marschalek.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek als Video-on-Demand abrufbar.

