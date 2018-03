Einreichfrist für gemeinsam getragene Präventionsprojekte von Pharmig und Hauptverband

1,5 Millionen Euro stehen für Förderungen zur Verfügung

Wien (OTS) - Heuer stehen ca. 1,5 Millionen Euro zur Förderung von Präventionsprojekten durch "Gemeinsame Gesundheitsziele aus dem Rahmen-Pharmavertrag" zu den Themen Sucht und psychosoziale Gesundheit zur Verfügung. Seit 1. Mai 2013 können Projekte beim Hauptverband oder bei der Pharmig eingereicht werden.

Im Jahr 2011 wurde der 2008 abgeschlossene Rahmen-Pharmavertrag, eine Kooperation von österreichischer Pharmawirtschaft und Sozialversicherung, verlängert. In diesem Zusammenhang stehen bis 2015 6,75 Millionen Euro für Projektförderungen zu den Themen Kindergesundheit und Prävention zur Verfügung. Seit 2012 werden bereits 18 Projekte im Bereich Kindergesundheit gefördert.

Die Umsetzung eines bundesländerübergreifenden Pilotprojektes zum Thema "Frühe Hilfe" sowie die die Unterstützung des Kinderforschungsnetzwerkes zur Entwicklung von Arzneimitteln für Kinder und Jugendliche sind hier nur zwei Beispiele wie im Rahmen einer gezielten Förderung, die Gesundheit von Kinder und Jugendlichen gestärkt werden. Eine umfassende Liste aller bereits geförderten Projekte ist unter

http://www.pharmig.at/DE/Presse/Pressekonferenzen/Pressekonferenzen%2

02012/Pressekonferenzen+2012.aspx verfügbar.

Mit 1.Mai 2013 startete nun die zweite Förderantragsperiode mit dem Schwerpunkt Prävention in den Bereichen psychosoziale Gesundheit und Sucht. In diesem Jahr liegt der Fokus auf den Zielgruppen Jugendliche (ab vollendetem 14. Lebensjahr), Erwerbstätige, ältere Menschen und Personengruppen mit speziellen Bedürfnissen.

Die Entscheidung über Förderzusagen wird von einem von der österreichischen Pharmawirtschaft und Sozialversicherung paritätisch besetzten Gremium, nach einem im Vorfeld festgelegten Bewertungsschema, getroffen.

"Mit den diesjährigen Förderschwerpunkten zur Förderung der psychosozialen Gesundheit und zur Prävention von Suchterkrankungen, wollen wir im Sinn der Gesundheitsförderungs- und Präventionsstrategie der österreichischen Sozialversicherung einen wichtigen Beitrag zu mehr Gesundheit leisten", so Mag. Alexander Hagenauer MPM, Generaldirektor-Stellvertreter im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

"Gemeinsam mit dem Hauptverband stellen wir Prävention gezielt in den Vordergrund. Die Projektförderung hat Impulscharakter. Wir gehen davon aus, dass damit weitere wichtige Initiativen zur Gesundheitsförderung der österreichischen Bevölkerung angestoßen werden", begründet Dr. Jan Oliver Huber, Generalsekretär der Pharmig, das Engagement der Pharmawirtschaft im Gremium Gesundheitsziele. Projektanträge können bis 3. Juli 2013 (Datum des Einlangens) elektronisch unter gesundheitsziele @ hvb.sozvers.at oder gesundheitsziele @ pharmig.at eingereicht werden. Nähere Informationen zum Rahmen-Pharmavertrag und der Einreichperiode 2013 sind auf den Homepages www.hauptverband.at und www.pharmig.at veröffentlicht.

Die Sozialversicherung garantiert unabhängig von Alter, Einkommen, sozialer Herkunft und Bildung hochwertige Gesundheitsversorgung und eine sichere Pensionsvorsorge. Aktuell sind rund 8,4 Millionen Menschen anspruchsberechtigt (Versicherte und mitversicherte Angehörige). Der Behandlungsanspruch aus der Krankenversicherung wird beim Mediziner durch das e-card-System angezeigt: Die e-card als Schlüsselkarte enthält keine medizinischen Daten, ermöglicht dem/der Arzt/ Ärztin aber die Überprüfung des Versicherungsstatus eines Patienten und die Nutzung weiterer Services. Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ist das organisatorische Dach über der solidarischen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung Österreichs.

Rückfragen & Kontakt:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Pressestelle

Tel.: (++43-1) 71132-1120

dieter.holzweber @ hvb.sozvers.at

http://www.sozialversicherung.at