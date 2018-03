ÖVP - T E R M I N E

(21. Woche vom 20. bis 26. Mai 2013)

Pfingst-MONTAG, 20. Mai 2013 BM Dr. Maria Fekter und StS Sebastian Kurz bei den Reichersberger Pfingstgesprächen (Stift Reichersberg, 4981 Reichersberg 1) DIENSTAG, 21. Mai 2013 10:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1010 Wien) 10:15 Präsentation der Homepage www.rechtleicht.at – Recht und Demokratie werden verständlich und übersichtlich erklärt. Grußworte 2. NR-Präsident Fritz Neugebauer, Begrüßung NR- Abg. Dr. Franz-Joseph Huainigg (1017 Parlament, Lokal VIII) 12:00 EU-Hauptausschuss mit Vizekanzler Außenminister Dr. Michael Spindelegger (Parlament, 1017 Wien) 12:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner führt ein Arbeitsgespräch mit dem mongolischen Energieminister Sonompil (BMWF, Stubenring 1, 1010 Wien) 19:00 BM DI Nikolaus Berlakovich spricht zum Thema "Lebensmittel sind kostbar – Initiative gegen Lebensmittelverschwendung" (Ante Portas, Seilerstätte 13, 1010 Wien) 19:00 Podiumsdiskussion mit BM Dr. Beatrix Karl zum Thema "Zugangsbeschränkungen an den österreichischen Universitäten" (Bude der KHV Babenberg Wien (Volksgartenstraße 5, 1010 Wien) StS Dr. Reinhold Lopatka beim Informellen Rat Allgemeine Angelegenheiten (Brüssel) Plenum des Europäischen Parlaments (21. bis 23.5. in Straßburg) MITTWOCH, 22. Mai 2013 09:00 Plenum des Nationalrates; die Sitzung beginnt mit einer aktuellen Stunde, anschließend aktuelle Europastunde der ÖVP mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner (Parlament, 1017 Wien) 09:00 StS Sebastian Kurz, die deutsche Staatsministerin Maria Böhmer sowie die Integrationsbeauftragten Ivica Vastic und Kazim Yilmaz besuchen im Rahmen des Projektes "Zusammen:Österreich" das Schulzentrum Friesgasse (Friesgasse 4, 1150 Wien) 15:30 Antrittsbesuch des Bundesjugendring-Vorsitzteams bei BM Dr. Reinhold Mitterlehner (BMWF, Stubenring 1, 1010 Wien) 17:30 StS Sebastian Kurz spricht bei der Veranstaltung Zukunft.Bildung-Arena (Albert-Schweitzer-Haus, Garnisongasse 4, 1090 Wien) 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner hält bei der Wirtschaftsblatt-Gala eine Rede zum Thema "Österreichs beste Familienunternehmen 2013" (Kursalon Wien, Stadtpark, Johannesgasse 33, 1010 Wien) DONNERSTAG, 23. Mai 2013 09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1017 Wien) 10:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner eröffnet gemeinsam mit BM Alois Stöger die Fachtagung "Frühe Hilfen" (Akademie der Wissenschaften, Dr. Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien) 10:00 StS Sebastian Kurz beim Tag des Lehrlings (Steffl-Kirtagbühne, Stephansplatz, 1010 Wien) 12:00 Pressekonferenz mit BM Mag. Johanna Mikl-Leitner, Mag. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung und Mag. Erwin Hameseder, Präsident Kuratorium Sicheres Österreich zum Thema "Von der Strategie zur Umsetzung: Staat und Wirtschaft starten Partnerschaft für mehr Cyber-Sicherheit in Österreich" (Haus der Industrie, 1. Stock, Arthur Krupp-Saal, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien) 17:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Vinzi-Rast-mittendrin Eröffnungsfest (Währingerstraße 19, 1090 Wien) 18:00 BM DI Nikolaus Berlakovich verleiht die Preise bei der Siegerehrung des Wettbewerbs "Sportlich zur Nachhaltigkeit" und zeichnet neue Umweltzeichen Tourismusbetriebe und Green Events Austria-PartnerInnen aus (Vista 3, Schlachthausgasse 28, 1030 Wien) 19:00 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas bei der Diskussion des Ökosozialen Studierendenforums zum Thema "Aktuelle Herausforderungen in der EU" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) OÖ-Besuchstag von Vizekanzler Außenminister Dr. Michael Spindelegger FREITAG, 24. Mai 2013 09:00 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich, JVP-Obmann Patrick Fazekas und Seniorenbund-Obmann Wolfgang Ehrenhöfer zum Thema "Leistbares Wohnen" (Bürgerbüro, Schlossplatz 5, 7350 Oberpullendorf) 09:00 MEP Heinz K. Becker lädt zum Europa Senioren-Stammtisch Vorarlberg (Marktplatz 1, 6850 Dornbirn) 10:00 Pressekonferenz von BM Dr. Beatrix Karl mit dem Verein Neustart (Castelligasse 17, 1050 Wien) 11:00 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich, Bürgermeister Siegfried Nagl und Landesrat Hans Seitinger anlässlich des Steiermark-Tages (Media Center, Rathaus, 8011 Graz) Steiermark-Besuchstag von BM DI Nikolaus Berlakovich NÖ-Besuchstag von BM Mag. Johanna Mikl-Leitner StS Dr. Reinhold Lopatka nimmt an der Westbalkankonferenz des irischen EU-Vorsitzes teil und führt Arbeitsgespräche mit EU-Kommissar Stefan Füle, der irischen Europaministerin Lucinda Creighton und dem GS des Regionalen Kooperationsrates, Goran Svilanovic (Dublin) SAMSTAG, 25. Mai 2013 09:00 Vortrag von BM Dr. Beatrix Karl zum Thema "Leistungsschutzrecht" bei der Vorstandsklausur des Verbandes Österreichischer Zeitungen (Schlosshotel, Schlosspark 1, 9220 Velden) 19:00 Festvortrag von BM Dr. Maria Fekter bei der Lions Club Österreich Generalversammlung (Ferry Porsche Congress Center, Brucker Bundesstraße 1a, 5700 Zell am See) 19:30 BM Dr. Beatrix Karl beim Stiftungsfest der Carolina Graz in der Seifenfabrik (Angergasse 41, 8010 Graz) SONNTAG, 26. Mai 2013 12:30 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim 39. Hypo Meeting (Mösle Stadion, 6840 Götzis) 16:00 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas eröffnet die Europa- Showdebatte der Teilnehmerinnen des Bundesjugendredewettbewerbs (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)

