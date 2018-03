Martin Muliar als "Strizzi" bei den "Vier Frauen"

Neue Folge des ORF-Serienhits mit Neuhauser, Stein, Kren und Poel am 21. Mai in ORF eins

Wien (OTS) - Ein "Bauernschmaus" wird dem Publikum von ORF eins am Dienstag, dem 21. Mai 2013, serviert, wenn um 21.05 Uhr eine weitere neue Folge des ORF-Serienhits "Vier Frauen und ein Todesfall" auf dem Programm steht. Zu Gast bei Adele Neuhauser, Miriam Stein, Brigitte Kren und Martina Poel ist diesmal - wie auch in den weiteren bevorstehenden Folgen - Martin Muliar, der Sohn von Fritz Muliar. Und der stellt als, wie er selbst sagt, "Krimineller mit Herz", Dorf Ilm gehörig auf den Kopf.

Martin Muliar als "Strizzi" Johannes Mirlinger

Als Johannes Mirlinger alias Martin Muliar ins Dorf Ilm zurückkehrt, um einen alten Studienkollegen aus dem Priesterseminar, zu besuchen, lässt er nicht nur so manches Frauenherz höher schlagen, sondern hat seine Hände sogar so weit im Spiel, dass das Dorf Ilm schließlich kurz vor dem Ruin steht. Martin Muliar: "Mirlinger ist, wie wir in Österreich sagen, ein 'Strizzi' geworden. Er war Söldner in Afrika, hat Drogen vertickt und lebt immer in gefährlichen Situationen. Doch er ist ein Krimineller mit Herz", beschreibt der 52-jährige Wahl-Berliner seine Rolle.

Topteam vor und hinter der Kamera

An der Seite der "Vier Frauen", die derzeit bereits für die sechste Season vor der Kamera stehen, sind in der dritten der insgesamt sechs Folgen der fünften Staffel erneut u. a. Michael Ostrowski, Raimund Wallisch, Angelika Richter, Georges Kern, Charly Rabanser, Gerhard Greiner, Harald Schrott und Brigitte Jaufenthaler zu sehen. Regie führte das "Schnell ermittelt"-Duo Andreas Kopriva und Michi Riebl nach Drehbüchern, die erneut aus der Feder von Uli Brée und Rupert Henning stammen. Die Ideen-Vorlagen zu den Folgen kommen wie bisher von Wolf Haas und Annemarie Mitterhofer. Zur Kulisse der skurrilen ORF-Krimi-Serie wurden erneut die Ferienregion Mondsee und Faistenau im Grenzgebiet zwischen Oberösterreich und Salzburg. "Vier Frauen und ein Todesfall" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von DOR Film Produktion, mit Unterstützung des Landes Oberösterreich.

"Bauernschmaus" (Dienstag, 21. Mai, 21.05 Uhr, ORF eins; Regie:

Andreas Kopriva)

Die "Vier Frauen" werden zu Lebensretterinnen und schneiden in letzter Sekunde Ulrich Sterz (Gerhard Liebmann) von dem Kälberstrick los, an dem der Mann in seinem Vorzimmer baumelt. Wieder bei Bewusstsein beschuldigt Sterz seinen Widersacher Tallnöfer des versuchten Mordes. Allerdings hat dieser ein lupenreines Alibi, da er just zur Tatzeit in der Kirche war, beinahe an einer vergifteten Hostie gestorben wäre und nun im komatösen Zustand im Spital liegt. War es doch versuchter Selbstmord? Der Fall wäre mit Sicherheit für die "Vier Frauen" im Handumdrehen gelöst, hätte Julie (Adele Neuhauser) nicht so große Probleme mit Raphael (Harald Schrott) und Mary (Brigitte Kren) nicht gerade ihren Mann, Dorfwirt Salchegger (Charly Rabanser), in flagranti mit der gar nicht so frommen Friseurin Gerti Zeilinger (Dagmar Kutzenberger) erwischt.

"Vier Frauen und ein Todesfall" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

