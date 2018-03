Haubner: Der Wirtschaftsbund ist die Kraft mit Verantwortung für heimische Betriebe

Funktionärs- und Mitarbeiterkonferenz in Linz - Wirtschaftsbund-Spitze stimmt sich mit ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger gemeinsam auf Nationalratswahl ein

Linz, 17. Mai 2013 (OTS) - "Der Wirtschaftsbund ist die Kraft mit Verantwortung für die heimischen Betriebe. Wir kämpfen für die richtigen Impulse, können auf eine beachtliche Erfolgsbilanz blicken und setzen uns dafür ein, dass sich Eigeninitiative und Unternehmertum auch in Zukunft lohnen", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, im Rahmen der großen Funktionärs- und Mitarbeiterkonferenz in Linz. Über 300 Mitarbeiter und Funktionäre aus ganz Österreich stimmen sich mit der Wirtschaftsbund-Spitze, Präsident Christoph Leitl, Finanzministerin Maria Fekter und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner, gemeinsam mit ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger auf die kommende Nationalratswahl ein. "Damit wir uns auch in Zukunft schlagkräftig für die Interessen der österreichischen Unternehmer einsetzen können, brauchen wir eine starke ÖVP. Wir werden daher alles daran setzen, dass wir die Nummer Eins in diesem Land werden. Damit wir auch morgen wieder sagen können: Erfolgreich ist, wer umsetzt!", verdeutlicht Haubner. ****

"Wenn ich die Forderungen von SPÖ, Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer höre, sehe ich nur Klassenkampf. Kurios ist, dass der ÖGB mit seinen Ideen komplett an den Interessen seiner eigenen Mitglieder vorbei agiert. Denn den Arbeitnehmern ist ein sicherer Arbeitsplatz wichtiger als mehr Urlaub. Wie Umfragen bestätigen, wollen die Mitarbeiter Überstunden leisten und sprechen sich gegen den geforderten Straf-Euro aus. Und durch die geforderte Fachkräftemilliarde, die natürlich von den Unternehmern finanziert werden müsste, würde nur zusätzliches Geld in ein ineffizientes System gepumpt. Allein diese drei Forderungen würden die Wirtschaft 2,2 Milliarden Euro kosten", rechnet Haubner vor.

"Das ÖGB-Paket schafft keine neuen Arbeitsplätze - im Gegenteil! Es gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, schadet dem Wirtschaftsstandort Österreich und setzt tausende Arbeitsplätze aufs Spiel", verdeutlicht Haubner und stellt abschließend klar: "Nicht die Politik schafft Arbeitsplätze, sondern die Unternehmer! Deshalb brauchen sie Anerkennung und Unterstützung statt Behinderung und Klassenkampf. Dafür setzen wir uns ein. Der Wirtschaftsbund nimmt seine Verantwortung für jene wahr, die täglich Verantwortung für ihren Betrieb, ihre Mitarbeiter und unseren Wohlstand tragen - und das sind die heimischen Unternehmer."

