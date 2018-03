Eine "Unvergessene" Premiere am 20. Mai in ORF 2

Krassnitzers 30. "Tatort"-Fall und erster Kärnten-Krimi

Wien (OTS) - Ein nächtlicher Notruf aus einem fahrenden Auto alarmiert die Polizei in Kärnten: "Eisner, BKA Wien, Dienstnummer 318-12-58. Brauche Unterstützung!" Wenig später wird Eisner (Harald Krassnitzer) durch einen Kopfschuss schwer verletzt und reglos hinter dem Steuer seines Wagens in einem Steinbruch aufgefunden - doch er hat keinerlei Erinnerung, wie es zu all dem gekommen ist. "Unvergessen" wird er bleiben - Harald Krassnitzers 30. "Tatort"-Fall, der am Pfingstmontag, dem 20. Mai, um 20.15 Uhr (auch als Hörfilm) auf dem Programm von ORF 2 steht. Erstmals in der mehr als 40-jährigen Geschichte wird in dieser Jubiläumsfolge Kärnten zur Kulisse.

Sascha Biglers "Tatort"-Debüt

In weiteren Rollen sind neben Krassnitzer und Neuhauser u. a. Tanja Raunig, Merab Ninidze, Juergen Maurer, Bojana Golenac, Peter Raffalt, Christopher Ammann, Aaron Karl, Peter Mitterrutzner, Hubert Kramar, Stefan Puntigam und Gerhard Liebmann zu sehen. Für Regie und Drehbuch (nach Motiven von Bernd Liepold-Mosser) zeichnet - erstmals bei einem "Tatort" - Sascha Bigler verantwortlich. Mehr zum Inhalt ist online unter http://presse.ORF.at zu finden. "Tatort - Unvergessen" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Graf Filmproduktion mit Unterstützung des Landes Kärnten.

Mehr zum Inhalt

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) wird in Kärnten angeschossen. Durch die Kopfverletzung hat er eine retrograde Amnesie und kann sich nicht an die Tat erinnern. Niemand weiß, was er dort gemacht hat. Trotz Krankenstandes sucht Moritz in seinem Büro nach Hinweisen, doch sein Chef schickt ihn wieder nach Hause. Schließlich macht sich Eisner auf den Weg nach Kärnten, um herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. Er lässt sich im örtlichen Gasthof nieder und wird schon bald von Dorfbewohner/innen erkannt. Nachdem Eisners Tochter Claudia (Tanja Raunig) völlig aufgelöst bei Bibi Fellner (Adele Neuhauser) anruft, folgt ihm diese nach Kärnten. Gemeinsam gehen Moritz und Bibi auf Spurensuche. Nach und nach tauchen vermeintliche Puzzleteile auf, und als eine Leiche im Steinbruch von Herrn Wiegele (Juergen Maurer), in dem auch Moritz angeschossen wurde, gefunden wird, scheint sich der Fall in die rechte Szene zu verlagern. Aber liegt der angeschlagene Eisner mit seinen Vermutungen richtig?

"Tatort - Unvergessen" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at