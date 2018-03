"Bürgeranwalt" am 18. Mai: Bahnhof mit Hindernissen

Außerdem: Rollstuhlunfall am Flughafen

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 18. Mai 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Bahnhof mit Hindernissen

Barbara L. wohnt in Angern an der March und ist Mutter von Zwillingen. Da sie kein Auto hat, benützt sie häufig die Bahn. Doch seit einem Umbau des Angerner Bahnhofs muss die junge Mutter nun 64 Stufen überwinden, um zu den Gleisen zu kommen. Mit dem fast 50 Kilogramm schweren Doppelkinderwagen ist das nahezu unmöglich. Besonders ärgert die 29-Jährige, dass beim Umbau zwar Liftschächte vorgesehen waren, aber keine Lifte eingebaut wurden. Volksanwalt Dr. Peter Kostelka versteht das Problem der jungen Mutter und konfrontiert Verantwortliche der ÖBB mit seiner Kritik.

Rollstuhlunfall am Flughafen

Als eine behinderte Tirolerin von einer Heilbehandlung in China zurückkam, musste sie am Wiener Flughafen von einem Rollstuhl in einen anderen gehoben werden. Dabei wurde ihr der Oberarm gebrochen, und zwar genau jener Arm, mit dem sie sich bis dahin einigermaßen selbstständig versorgen konnte. Der Zustand der Frau verschlechterte sich daraufhin rasch, ein knappes Jahr später starb sie. Gebührt in so einem Fall Schadenersatz vom Flughafen oder der Fluglinie? Die Arbeiterkammer Tirol fordert jedenfalls 15.000 Euro für die Hinterbliebenen.

Nachgefragt: Gasbrand

Der sportliche Herr Breitler ist nur über die Wiese gegangen und hatte sich an einem Dorn gestochen. Die Folge: eine gefürchtete Infektion namens Gasbrand. Doch der wurde seiner Ansicht nach im Spital Bruck an der Mur zu spät diagnostiziert. Ihm musste ein Bein samt Hüftgelenk abgenommen werden. Herrn Breitlers Ansicht nach hat man im Spital einen ärztlichen Kunstfehler begangen, er forderte Schadenersatz. Der Krankenhausträger lehnte allerdings ab. Jetzt gibt es ein neues medizinisches Gutachten, das Herrn Breitlers Standpunkt stützt.

