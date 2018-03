Willkommen zu Hause: immowelt.at startet große Markenkampagne

Nürnberg (ots) - Immowelt.at startet groß angelegte Markenkampagne:

Ab sofort pflastern Plakate der erfolgreichen Immobilienplattform die Straßen von Österreichs größten Städten. Ziel der Kampagne ist es, den Bekanntheitsgrad deutlich zu steigern und zum marktführenden Immobilienportal Österreichs aufzusteigen.

Mit einer großen Markenkampagne macht die Immobilienplattform immowelt.at ab sofort von sich reden. In Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck heißt es von nun an auf großflächigen XXL-Plakaten "Willkommen zu Hause". Umgesetzt wird der Slogan mit vier frischen Motiven, die Menschen zeigen, die ihre Welt im großen Angebot von immowelt.at gefunden haben.

Die Plakatkampagne, deren Mediavolumen im hohen sechsstelligen Bereich liegt, wird im Mai und Juni von einer Online-Offensive auf den reichweitenstärksten Plattformen des Landes flankiert. Zu diesen zählen GMX.at, Krone.at, Vol.at, Herold.at und Kurier.at.

Bereits jetzt, wenige Jahre nach dem Markteintritt, gehört immowelt.at mit monatlich 30.000 inserierten Immobilien und bis zu 180.000 Besuchern (comScore, Stand: März 2013) zu den erfolgreichsten Immobilienplattformen Österreichs. Die Kampagne soll dazu beitragen, den hohen Bekanntheitsgrad von immowelt.at weiter auszubauen und dabei helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. "Mit der Plakatkampagne wollen wir das führende Immobilienportal Österreichs werden", sagt Carsten Schlabritz, Vorstand der Immowelt AG. "Unser strategisches Ziel ist es, in Österreich künftig noch mehr Kunden für uns zu gewinnen."

Alle Motive der Kampagne und weitere Informationen finden Sie hier:

http://www.immowelt.at/immoweltag/aktion/werbekampagne/index.aspx

Diese und andere Pressemitteilungen der Immowelt AG finden Sie in unserem Pressebereich unter http://presse.immowelt.at.

Über immowelt.at:

Die Immobilienplattform www.immowelt.at ist einer der führenden Online-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien in Österreich. Das Portal gehört zur Nürnberger Immowelt AG, die mit immowelt.de eines der meistgenutzten Immobilienportale in Deutschland betreibt: Jeden Monat besuchen bis zu 4,2 Millionen Unique User (comScore, Stand: September 2012) immowelt.de, um in den bis zu 1,2 Millionen Immobilien pro Monat fündig zu werden.

Rückfragen & Kontakt:

Barbara Schmid

0911/520 25-462

presse @ immowelt.de



www.twitter.com/immowelt

www.facebook.com/immowelt