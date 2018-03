FPÖ-Neubauer: NS-Symbole auf der Homepage - Linzer Polizist beschäftigt Innenministerin

Wien (OTS) - Aufgrund von Aussagen eines Linzer Polizeibeamten, die möglicherweise den strafrechtlich relevanten Tatbestand einer Beleidigung oder Ruf- bzw. Kritikschädigung mehrerer betroffener Personen erfüllen, sah sich der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Werner Neubauer nunmehr gezwungen, darauf zu reagieren und brachte deshalb drei Anfragen an die zuständige Bundesministerin für Inneres, Johanna Mikl-Leitner, ein.

Den unmittelbaren Anlass für die neuerlichen Anfragen Neubauers stellt eine ungeheuerliche Provokation des Polizeibeamten dar. Wurde doch erst vor wenigen Wochen (Kurier, vom 25. April 2013) bekannt, dass er nationalsozialistische Hetzpropaganda auf seiner eigenen Homepage veröffentlichte. "Auch wenn er diese Handlung als Privatperson getan hat, drängt sich die Frage auf, inwieweit dieses Verhalten ein schlechtes Licht auf den gesamten Berufsstand der Polizeibeamten wirft", so Neubauer.

"Es ist absolut indiskutabel, dass hier offenbar wiederum mit zweierlei Maß gemessen wird. Hätte eine andere Privatperson einschlägige Symbole auf ihrer Homepage zur Schau gestellt, wäre der entsetzte Aufschrei der Medien unmittelbar gefolgt und unverzüglich wären strafrechtliche Konsequenzen erhoben worden. Doch bei dem betreffenden Polizeibeamten wird dies offenbar geduldet. Nachdem er sich selbst gerne als bester Datenforensiker Österreichs bezeichnet und sich rühmt, in zahlreichen Nazi-Prozessen als Sachverständiger gedient zu haben, ist davon auszugehen, dass er sich der Tragweite seiner Handlungen durchaus bewusst sein müsste, sagt Neubauer. "Es ist unfassbar, dass sich diese Person mit zweifelhaften Aussagen -auch gegenüber eigenen Kollegen - und ebensolchen Verhaltensweisen über eindeutige Bestimmungen im Beamtendienstrecht hinwegzusetzen vermag. Die Bundesministerin für Innere Angelegenheiten wird jedenfalls einige Fragen in diesem Zusammenhang zu beantworten haben, um Klarheit zum Verhalten dieses Polizeibeamten zu schaffen", so Neubauer abschließend.

