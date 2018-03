FPÖ-Leyroutz: Kärntner Freiheitliche kämpfen weiter für die Öffnung der Landestankstellen

LR Köfer gibt bereits zu, dass in Wahrheit keine Abgänge anfallen

Klagenfurt (OTS) - "Am Beispiel der Landestankstellen kann man sehen, wie der Sozialabbau in Kärnten unter der neuen Regierungskoalition vorangetrieben wird. Die Probleme werden nicht sachlich und pragmatisch, sondern rein parteipolitisch angegangen. Dabei gilt das Motto: Alles, was von Freiheitlichen initiiert wird, gehört grundsätzlich weg", kritisiert der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Mag. Christian Leyroutz, mit Verweis auf das gestrige Abschmettern des FPK-Dringlichkeitsantrages zur Offenhaltung der Landestankstellen für die Kärntner Bevölkerung durch SPÖ/ÖVP/Grüne und dem Team Stronach.

Die Diskussion ausgelöst habe LR Gerhard Köfer mit der Behauptung, dass die zehn Landestankstellen einen jährlichen Abgang von zwei Millionen Euro verursachen würden. Im Landtag ruderte er bereits zurück. Die meisten Tankstellen arbeiteten kostendeckend, gab er zu, nur einzelne nicht.

"Faktum ist, dass die Kärntner Landestankstellen für Fairness und Solidarität in unserer Gesellschaft stehen", betont Leyroutz. "Denn es ist nicht fair, was die Ölmultis mit den Kunden aufführen. Der freie Wettbewerb funktioniert nicht. Erst in dieser Woche veranstaltete die EU eine Razzia bei Ölkonzernen, weil der dringende Verdacht besteht, dass diese ihre Preise zur Gewinnmaximierung intern abgesprochen haben. Jahrelang hat die Politik in Kärnten Widerstand gegen diese Abzockerei der Ölmultis geleistet. Die Prinzipien der Fairness und Solidarität wurden hier befolgt. Als Großabnehmer kann das Land Treibstoff günstiger einkaufen. Und diese Preisvorteile gibt das Land an Zehntausende Kärntner weiter.

Bis zu 100 Euro monatlich können sich Kärntner, die täglich 100 Kilometer und mehr zur Arbeit fahren müssen, auf diese Weise ersparen.

Wenn die SPÖ Kärnten dies ablehnt, begehe sie Verrat an ihren eigenen Prinzipien und sie verschweigt, dass ihr eigener Bürgermeister Manzenreiter in Villach und die SPÖ Burgenland das Modell selbst propagieren. Dass die Grünen dagegen sind, ist für Leyroutz ohnehin klar: "Wir wissen ja, dass für die Grünen der Spritpreis ohnehin nicht hoch genug sein kann." Und die ÖVP habe für soziale Initiativen von Haus aus wenig übrig.

Es sei ein Tod auf Raten, den Köfer den Landestankstellen verordnet, wenn er ihre Öffnungszeiten massiv einschränkt. Ihre Attraktivität und ihre Wirtschaftlichkeit würden untergraben. Laut Leyroutz haben Rot-Grün-Schwarz nicht viel zu bieten, außer dass sie ihre Energien dafür einsetzen, alle Spuren der Freiheitlichen in diesem Land zu beseitigen. "Zehntausende Kärntner sind davon negativ betroffen. Es findet ein sozialer Kahlschlag statt: Pendlern, die mit dem Auto täglich zur Arbeit fahren müssen, streicht man das günstige Benzin an den Landestankstellen, Geringverdienern nimmt man den Teuerungsausgleich, sozial bedürftigen Müttern streicht man das Müttergeld", so Leyroutz abschließend.

