"Eurovision Song Contest": Das Starterfeld fürs Finale steht fest

Wien (OTS) - Das Starterfeld für das große Finale des "Eurovision Song Contests" ist komplett. Ungarn, Aserbaidschan, Georgien, Rumänien, Norwegen, Island, Armenien, Finnland, Malta und Griechenland qualifizierten sich gestern am 16. Mai im zweiten Semifinale. Gemeinsam mit den Top Ten aus dem ersten Semifinale -Belgien, Dänemark, Irland, Litauen, Estland, Weißrussland, die Ukraine, die Niederlande, Moldawien und Russland - sowie Gastgeberland Schweden und den Big Five Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien singen sie am Samstag, dem 18. Mai live ab 21.00 Uhr in ORF eins um den Sieg. Die genaue Startreihenfolge wird auch im Finale wieder nach dramaturgischen Kriterien von der EBU und Host-Broadcaster SVT festgelegt. Eröffnet wird der Song-Contest-Abend von ORF eins bereits um 20.15 Uhr mit der Doku "Österreich rockt den Song Contest": Gemeinsam mit Natália Kelly, die für Österreich im ersten Semifinale angetreten ist, wirft das Team einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des größten Musikwettbewerbs der Welt.

ORF-Kommentator Andi Knoll: "Ich habe gehört, selbst Bonnie Tyler ist nervös. Vollkommen zu Recht. Morgen Abend sitzt wirklich der ganze Kontinent auf der Couch und schaut ein und dieselbe Sendung. Es ist die größte Show der Welt, da muss man dabei sein, auch wenn man nicht mehr dabei ist. Und außerdem haben wir ja auch noch ein Wörtchen mitzureden, wer der Nachfolger von Loreen wird. Mein Tipp: Nächstes Jahr sind wir irgendwo nördlich von Zwettl und östlich von Reykjavik."

Beim großen Finale voten alle 39 Song-Contest-Nationen, wobei das Ergebnis in allen Ländern zu 50 Prozent via Televoting und zu 50 Prozent durch eine Fachjury ermittelt wird. Das österreichische Voting präsentiert heuer wieder Kati Bellowitsch: "Auch wenn es nur einen kurzen Moment dauert, so ist es doch aufregend, vor 120 Millionen Menschen das österreichische Voting-Ergebnis zu verkünden." Und weiter: "Ich selbst habe zwar schon einen Favoriten, möchte den aber noch nicht verraten - nur so viel: Ich könnte mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr wieder im hohen Norden zu Gast sind."

Das große Song-Contest-Finale: Poplegende und Buchmacher-Favoriten

Poplegende Bonnie Tyler, die bereits 1983 gefragt wurde, Großbritannien beim Song Contest zu vertreten, sagte 30 Jahre später Ja: "Es ist fantastisch, Großbritannien repräsentieren zu dürfen -mein Mann hat unser Land schon 1972 bei den Olympischen Spielen vertreten. Er ist Judoka und hat den schwarzen Gürtel. Ich würde mir nur wünschen, dass meine Eltern das hier erleben hätten können, sie liebten den Song Contest, haben immer ihre eigenen Punkte vergeben und Partys veranstaltet." Und weiter: "Wenn ich Zwölfte werde, bin ich schon zufrieden - ich möchte nur nicht letzte werden."

Bei den Buchmachern steht Dänemark hoch im Kurs. Emmelie de Forest über die Favoritenrolle: "Ich bin glücklich, dass die Leute mein Lied mögen. Zu Beginn war ich ein wenig nervös, aber ich versuche nicht zu viel darüber nachzudenken." Einer der Topfavoriten neben Dänemark ist Norwegen. Margret Berger: "Ich spüre die Verantwortung, mein Land stolz zu machen - ich möchte in die Top Ten, aber egal wie es kommt, ich bin glücklich, dieses Abenteuer erleben zu dürfen." Viel Applaus erntete Cascada aus Deutschland. Sängerin Natalie Horler: "Mir geht es super, ich bin auf einem absoluten Hoch. Man ist für ein ganzes Land hier, alle hoffen und bangen mit. Ich möchte hier mein Bestes geben, um eine gute Platzierung zu bekommen."

Hitradio Ö3 berichtet aus Malmö

Hitradio Ö3 informiert aus Malmö: Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer berichtet vom Finale, liefert Hintergrundberichte und präsentiert erste Stellungnahmen der Sieger. Seine Eindrücke und Erlebnisse schildert Stadlbauer nicht nur im "Ö3-Sonntagsfrühstück", sondern auch online in seinem ganz persönlichen Song-Contest-Blog. Der Blog sowie Infos bzw. Stars und Storys mit vielen Fotos zum Song Contest ist unterhttp://oe3.ORF.at/songcontest abrufbar.

Der "Eurovision Song Contest" in der ORF-TVthek

Für Fans bietet auch die Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) ein umfassendes "Eurovision Song Contest"-Service: Neben dem Live-Stream der TV-Übertragungen werden im Rahmen eines Themenschwerpunkts die Übertragungen sowie weitere Sendungen und Beiträge rund um den Song Contest auch als Video-on-Demand bereitgestellt.

