Dittmar/Traschkowitsch: Angst, Isolation und Diskriminierung bei LGBT-Personen in Europa weit verbreitet

Wien (OTS/SK) - Am heute, Freitag, stattfindenden internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie hat die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte die bisher größte LGBT-Umfrage bei der Regierungskonferenz in Den Haag präsentiert. Rund 93.000 LGBT-Personen aus der gesamten EU und Kroatien hatten sich an der bisher umfassendsten Umfrage beteiligt. "Erschütternd ist die Tatsache, dass fast die Hälfte aller Befragten sich im Jahr vor der Erhebung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung / Identität diskriminiert gefühlt haben", erklären der Bundes- und Wiener Landesvorsitzende der SoHo (Sozialdemokratische Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen Organisation der SPÖ) Peter Traschkowitsch sowie der Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Lesben und Schwulen in der SPD (Schwusos), Ansgar Dittmar. ****

Hier müsse die Politik mit ihren Möglichkeiten handeln. Es sei an der Zeit, sowohl in Deutschland, als auch in Österreich endlich die Ehe zu öffnen. Damit wäre eine völlige Gleichstellung erreicht und auch die Akzeptanz in der Bevölkerung würde erheblich gesteigert werden. Es sei aber auch Zeit, dass nationale Aktionspläne gegen Homo- und Transphobie aufgelegt werden, die unter anderem eine Vernetzung von Aufklärungsprojekten an Schulen vorantreiben und durch breite Aufklärung zu einer größeren Akzeptanz führen.

"Ein trauriges Ergebnis in der Umfrage ist, dass Transgender-Personen unter den TeilnehmerInnen an der Umfrage am stärksten von Diskriminierung betroffen sind, insbesondere am Arbeitsplatz und bei der medizinischen Versorgung. Etwa 30 Prozent gaben an, dass sie im Jahr vor der Umfrage mehr als drei Mal Opfer von Gewalt oder Gewaltandrohung geworden seien. Diesen Zustand können wir nicht akzeptieren. Hier muss etwas getan werden", sagen Traschkowitsch und Dittmar.

Die aktuellen Ergebnisse der EU Umfragen seien die Basis für weitere Schritte auf europäischer Ebene.

Die SoHo und Schwusos fordern daher:

* Die Kommission muss bei der Durchsetzung der Menschenrechte von Lesben und Schwulen die Mitgliedstaaten in die Pflicht nehmen, um Vorurteile und Diskriminierung abzubauen und gleichgeschlechtlichen Paaren ein abgesichteres Zusammenleben zu ermöglichen.

* Es muss endlich die EU-Richtlinie zur Diskriminierung außerhalb der Arbeitswelt umgesetzt werden. Im Rat wird derzeit wieder verhandelt. Gerade die deutsche Bundesregierung blockiert diese Richtlinie noch immer. Damit muss endlich Schluss sein!

* Wir brauchen eine europaweite Kampagne gegen Homophobie und Transphobie. Darüber hinaus eine Stärkung der Zivilcourage von Lesben, Schwulen und Transgender-Personen, die Opfer von Gewalt und Bedrohung geworden sind, damit diese Hasskriminalität auch wirklich zur Anzeige gebracht wird.

* Und es bedarf mehr finanzieller Mittel um Projekte im LGBTI-Bereich in den Mitgliedsstaaten zu fördern.

"In diesem Zusammenhang ist jedoch auch positiv zu bewerten, dass sowohl die Kommission und die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte durch Initiative als auch durch gute Arbeit viel Positives in Europa im Bereich LGBT geschehen ist. Gerade im Europäischen Parlament ist vieles davon auf die Initiative durch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zurück zu führen. Dies zeigt, dass nur eine starke Sozialdemokratie im EU Parlament die völlige Gleichstellung garantiert", sagen Traschkowitsch und Dittmar. (Schluss) sn/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum