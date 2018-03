VP-Hoch: Das teuerste Experiment aller Zeiten in Wien: Rot-Grün

Wien (OTS) - "Die Arbeitslosigkeit steigt, das Wirtschaftswachstum stagniert. Aber Rot-Grün fällt nichts anderes ein, als die Gebührenschraube immer weiter zu drehen und bei den Bürger/innen abzukassieren. Das teuerste Experiment aller Zeiten: Rot-Grün", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch anlässlich der neuen Plakatkampagne der ÖVP Wien.

Alfred Hoch: "Mit unserer neuen Kampagne wollen wir den Wienerinnen und Wienern drastisch vor Augen führen, mit welcher Intensität die rot-grüne Regierungskoalition in dieser Stadt die Belastungswelle ungebremst weiter rollen lässt. Das Einsparungspotential in Wien, welches Kontrollamt und Rechnungshof in wiederholten Abständen aufzeigen, liegt weiterhin brach. Stattdessen werden sowohl die Bürgerinnen und die Bürger als auch die Wirtschaft durch die stetigen Abgabenerhöhungen massiv belastet. Rot-Grün macht Wien teuer!"

"Gerade in der jetzigen angespannten wirtschaftlichen Situation ist das das falsche Signal. Der Wirtschaftsstandort Wien muss dringend gestärkt und so der Arbeitsmarkt belebt werden. Mit der unsozialen Abgabenpolitik und der andauernden Reform-Verweigerung wird Rot-Grün aber genau das Gegenteil erreichen. Es ist höchste Zeit für einen politischen Wechsel in dieser Stadt", so Hoch abschließend.

Die Belastungswelle rollt ungebremst weiter - Das teuerste Experiment aller Zeiten: Rot-Grün in Wien

Arbeitslosigkeit in Wien: 10,1 Prozent

Wasser: + 33 Prozent

Erdgas: + 15,6 Prozent

Hundesteuer: + 65 Prozent

Kurzparken: + 66,6 Prozent

ORF-Landesabgabe: + 14,5 Prozent

Wiener U-Bahn Steuer: + 177 Prozent

Müll: + 19,5 Prozent

Einzelfahrschein der Wiener Linien: + 5 Prozent

Monatskarte der Wiener Linien: + 10 Prozent

