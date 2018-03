MSLGroup Germany ist PR-Agentur des Jahres / Sieg bei PR Report Awards 2013

MSLGroup Germany ist die PR-Agentur des Jahres. Die Berliner überzeugten bei den PR Report Awards mit erfolgreichen Mandaten für Google, Procter & Gamble und Deutsche Bank. Das international aufgestellte Unternehmen punktete außerdem mit starker strategischer Expertise sowie dem Aufbau einer eigenen Strategic-Planing-Abteilung. Seit elf Jahren unterstützt die dpa-Tochter news aktuell die PR Report Awards. Von der ersten Preisverleihung an stiftete die dpa-Tochter Jahr für Jahr den Gold Award für die beste Agentur.

news aktuell-Geschäftsführer Carl-Eduard Meyer überreichte gestern Abend in Berlin gemeinsam mit Moderatorin Barbara Schöneberger den wertvollen Preis an MSL-Chairman Axel Wallrabenstein. "Wir sind sehr froh und stolz über die Auszeichnung PR-Agentur des Jahres. Das spornt uns für die kommenden Jahre noch mehr an und ist ein toller Motivationsschub für alle Kolleginnen und Kollegen an unseren fünf Standorten in Deutschland. Ohne unsere Kunden und die vielen spannenden Herausforderung wäre das nicht möglich gewesen", sagte Preisträger Wallrabenstein.

Die Jury begründete ihre Entscheidung für MSL mit der großen Expertise bei der strategischen Beratung, mit der erfolgreichen internationalen Ausrichtung des Unternehmens und mit den ungewöhnlichen Wegen, die die Agentur bei Recruitment und Arbeitszeitmodellen eingeschlagen hat. In der Laudatio heißt es außerdem: "Auch 2012 konnte MSL Germany den Erfolgskurs der vergangenen Jahre fortsetzen. Seit der Fusion der Agenturen MS&L und Publicis Consultants wächst das Unternehmen. Das verdankt MSL Germany zusätzlichen Projekten der Stammkunden wie Google, Procter & Gamble, ZF und Siemens, aber auch neuen Mandanten von Nestlé, MAN Engines, Huawei und der Deutschen Bank. (...) Strategische Beratung und kreative Ansprüche gehen hier Hand in Hand".

