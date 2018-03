Extra Toto (14.-16.5.2013): Solozwölfer mit 42.000 Euro in NÖ

Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Nach fünf zwölferlosen Runden ist es nun einem Spielteilnehmer aus Niederösterreich gelungen, alle zwölf Extra Toto Spiele richtig vorherzusagen und damit den Fünffachjackpot im Alleingang zu knacken. Der richtige Tipp war dabei auf einem Normalschein angekreuzt und ist mehr als 42.000 Euro wert.

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot, im zweiten Rang gab es einen Sologewinn, der ebenfalls in Niederösterreich erzielt wurde. Drei richtige Ergebnisse bringen dem Gewinner mehr als 500 Euro.

17. Extra Toto Runde am 21.-23. Mai 2013

1 FK Austria Wien - SV Mattersburg0 2 SV Josko Ried - Red Bull Salzburg 3 FC Admira Wacker Mödling - SK Rapid Wien 4 FC Wacker Innsbruck - SK Puntigamer Sturm Graz 5 SC Wiener Neustadt - RZ Pellets WAC 6 FC Lustenau - Austria Lustenau 7 SV Kapfenberg - SV Grödig 8 TSV Hartberg - SCR Altach 9 Blau-Weiß Linz - SKN St.Pölten 10 First Vienna FC - SV Horn 11 Gefle IF - IFK Göteborg 12 Kalmar FF - Östers IF

Spiele 1 bis 5: tipp3 Bundesliga

Spiele 6 bis 10: Erste Liga

Spiele 11 und 12: Allsvenskan Schweden

Annahmeschluss: Dienstag, 21. Mai 2013, 18.20 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 16. Extra Toto Runde

1 Zwölfer zu EUR 42.030,40 13 Elfer zu je EUR 622,50 137 Zehner zu je EUR 28,40

Der richtige Tipp: 2 2 1 / 2 1 1 / 1 1 X / 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 6.936,70 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 526,90

Torwette-Resultate: 1:2 0:2 4:1 0:4

