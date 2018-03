VHS Wiener Urania: Hirnforschung und Ideologie - Podiumsdiskussion am 25. Mai

Die gesellschaftspolitische Bedeutung der Neurowissenschaften

Wien (OTS) - Die neue Hirnforschung und ihre provozierenden Einsichten rücken zunehmend in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Stellungnahmen von NeurowissenschaftlerInnen zu politischen Fragen sind an der Tagesordnung. In der Round-Table-Veranstaltung "Hirnforschung und Ideologie" wird am 25. Mai in der VHS Wiener Urania (1., Uraniastraße 1)nach den Chancen und Risiken gefragt, die eine Übertragung von Einsichten aus dem Labor auf Politik und Gesellschaft mit sich bringen. Universitätsvortragende geben im Rahmen des Science Programms der VHS Wien Einblicke in ihre Arbeit.

Soziale Verhaltstheorien über feministische Ansichten bis hin zu menschlichem Sozialverhalten

Peter Becker vom Institut für Geschichte beschäftigt sich mit der Geschichte von Kriminologie und Gewaltforschung aus kulturwissenschaftlicher Perspektive. Er gibt Einblicke über die zunehmende Attraktivität biologischer Erklärungen sozialen Verhaltens in unserer Gesellschaft. Er beantwortet die Frage, ob und wieso genmanipulierte Säugetiere im Labor Aufschlüsse über Persönlichkeitsentwicklung und Verhalten von Menschen geben können. Andrea Griesebner, ebenfalls vom Institut für Geschichte, beschäftigt sich mit feministischer Theorie und Methodologie und wendet sich gegen biologistische Zuschreibungen an Frauen, die diese vom Universitätsstudium und damit auch von qualifizierten Berufen fernhalten sollen. Claus Lamm vom Institut für Psychologie beschäftigt sich mit den neuronalen und biologischen Grundlagen menschlichen Sozialverhaltens und welche Auswirkungen seine Forschung auf den gesellschaftlichen Diskurs und die Einzelperson hat.

Weitere Informationen auf www.vhs.at/urania oder unter 01/89 174 101 000.

Factbox:

Datum: Samstag, 25. Mai 2013, 15 - 18 Uhr

Ort: VHS Wiener Urania, 1., Uraniastraße 1 - Dachsaal

Eintritt frei!

Am Podium:

Univ.-Prof. Dr. Peter Becker (Universität Wien, Institut für Geschichte)

Ao. Univ.-Prof.in Mag.a Dr. Andrea Griesebner (Universität Wien, Institut für Geschichte)

Dr. Claus Lamm (Universität Wien, Institut für Psychologie)

Moderation: Dr. Reinhard Kreissl (IRKS Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie)

