Bures: Motorrad-Neulinge über 40 Jahre sind besonders gefährdet

Motorradunfall-Analyse des Kuratorium für Verkehrssicherheit im Auftrag des Verkehrsministeriums zeigt: Bereits jeder zweite verunglückte Motorradlenker ist über 40 Jahre alt

Wien (OTS/BMVIT) - Am Pfingstwochenende steht für viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer eine der ersten großen Ausfahrten an. In neuer Kluft und auf dem blitzblanken Bike werden auch viele Motorrad-Wieder- und SpäteinsteigerInnen auf Tour gehen. Eine Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigt: Die "jungen Wilden" sind immer öfter älter als 40. Und: Führerscheinneulinge in dieser Altersgruppe haben ein 25 Mal höheres Unfallrisiko als der durchschnittliche Biker. Selbstüberschätzung gehört bei ihnen zu den Hauptunfallursachen. Das Verkehrsministerium will hier gegensteuern. "Es wird darum gehen, dass wir in der Führerscheinausbildung auch für diese Gruppe noch stärker versuchen das Gefahrenpotential zu verringern", so Verkehrsministerium Doris Bures. ****

Motorradfahren ist für viele ÖsterreicherInnen eine schnelle und komfortable Möglichkeit, um von A nach B zu kommen und nebenbei auch ein großes Freizeitvergnügen. Durch das Fehlen einer Knautschzone und hohe Geschwindigkeiten sind die Folgen eines Motorradunfalles aber oft dramatisch. Dass alle Biker ihr Ziel sicher erreichen ist Verkehrsministerin Doris Bures besonders wichtig: "Das Bundesministerium für Verkehr hat in den letzten Jahren viele Maßnahmen ergriffen, um das Motorradfahren noch sicherer zu machen. Der Fokus liegt dabei sowohl auf der Stärkung der eigenen Fähigkeiten, z.B. durch die Förderung von Fahrsicherheitstrainings auf der einen Seite, als auch bei Investitionen in eine sichere Infrastruktur. 2012 investierte das Bundesministerium für Verkehr eine Million Euro um Straßenbelege griffiger zu machen, gefährliche Kurven besser zu kennzeichnen oder Leitschienen mit einem Unterfahrschutz zu versehen." Um Motorrad-Unfällen noch besser vorzubeugen, hat das Verkehrsministerium das Kuratorium für Verkehrssicherheit mit einer genauen Analyse der Motorradunfälle der letzten Jahre beauftragt.

Motorrad-Studie des KFV - Unfalltrends und Typologien der LenkerInnen

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit hat die Unfälle der letzten Motorradsaisonen analysiert und kann interessante Ergebnisse präsentieren: Während bei den unter 30-Jährigen die Unfallzahlen sinken, steigen Sie bei der Altersgruppe 40+ an. Mittlerweile ist mehr als jeder zweite verunglückte Motorradlenker älter als 40 Jahre (2011: 56%; 2000: 29%). "Meistens handelt es sich dabei um Alleinunfälle, denen Selbstüberschätzung vorausgegangen ist: zu hohe Geschwindigkeit, riskante Überholmanöver und Kurvenschneiden. Typischerweise sind Männer die Unfalllenker, meist mit einer Maschine mit 70 bis 80 kW. Aber auch die Frauen haben aufgeholt: Seit 2006 hat sich der Anteil der verunglückten Bikerinnen in der Altersgruppe 40+ von fünf auf zehn Prozent verdoppelt", so Dr. Othmar Thann, Direktor des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit).

Neue Risikogruppe: Motorrad-Späteinsteiger 40+

Bei etwa einem Drittel der MotorradfahrerInnen über 40 handelt es sich um WiedereinsteigerInnen: Sie haben den Führerschein bereits vor einigen Jahren gemacht und steigen beherzt - in der Regel ohne ausreichende Vorbereitung - auf durchaus leistungsstarke Motorräder auf. Sie sehen das Motorrad mehr als außergewöhnliches Hobby - denn täglich fährt nur etwa jeder 17. Wiedereinsteiger.

In der Gruppe der Biker 40+ kristallisiert sich aber immer stärker eine spezielle Risikogruppe heraus. Die sogenannten "Späteinsteiger" machen den Führerschein erst kurz bevor sie mit dem Hobby Motorrad loslegen. Wie die Tiefenanalyse des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigt, haben MotorradfahrerInnen über 40, die ihren Führerschein seit weniger als fünf Jahren haben, im Vergleich zum Durchschnitt der MotorradfahrerInnen ein 25 Mal höheres Risiko zu verunglücken. Zwar gehören derzeit nur 1,4% der MotorradfahrerInnen über 40 zu den Späteinsteigern, bereits jetzt stellen sie aber ein Drittel aller verunglückten in der Altersgruppe 40+. Das Verkehrsministerium analysiert jetzt, wie man die Führerscheinausbildung speziell für Späteinsteiger anpassen könnte, um das hohe Gefahrenpotential zu verringern.

"Prinzipiell sollten sich die älteren Motorrad-Wiedereinsteiger und -Neulinge bewusst sein, dass die Fahrerfahrung mit dem Auto für das Fahrverhalten auf zwei Rädern nicht relevant ist. Das Motorrad folgt anderen Gesetzen", erklärt Dr. Othmar Thann, "Daher empfehlen wir regelmäßige Saison-Warm-ups in einem Fahrsicherheitszentrum, die technische Rundum-Kontrolle und die Investition in eine hochwertige Schutzausrüstung."

Verkehrsministerin Doris Bures möchte vor allem das Verantwortungsbewusstsein der BikerInnen stärken: "Ebenso wichtig wie eine ausgezeichnete Ausbildung und eine gute Infrastruktur ist die perfekte Beherrschung des Motorrads. Wenn die letzte Ausfahrt bereits länger zurückliegt, muss man sich langsam wieder an das alte Niveau herantasten. Übung macht den Meister und das gilt für Jung und Alt gleichermaßen. Der beste Unfallschutz ist noch immer eine gute Selbsteinschätzung und eine defensive Fahrweise. Immerhin könnte fast ein Drittel der fremdverschuldeten Unfälle durch gekonntes Bremsen und richtiges Reagieren in brenzligen Situationen verhindert werden."

Verkehrsministerin Doris Bures gibt darum allen MotorradfahrerInnen eine Sicherheits-Broschüre mit auf den Weg in die heurige Bike-Saison. Die Broschüre des BMVIT fasst neben den wichtigsten Regeln für eine sichere Fahrt auch viele interessante Tipps und Tricks für Gruppenausfahrten, Fahrten mit dem Sozius und brenzlige Situationen zusammen. Die Sicherheitstipps des BMVIT wurden in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, ARBÖ, ÖAMTC und der Arge2Rad erstellt.

Erhältlich ist die Broschüre im Servicebüro des BMVIT unter der Telefonnummer 0 800 21 53 59; per E-Mail servicebuero @ bmvit.gv.at oder als download unter www.bmvit.gv.at/motorrad.

