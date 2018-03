Kadenbach: ExpertInnen-Diskussion zu Bienenschutz geht in die zweite Runde

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach zeigt am 9. Juni in Stockerau (NÖ) in einer kostenlosen Vorführung den Film "More than Honey" und diskutiert mit dem SPÖ-Umweltsprecher Hannes Weninger sowie der Imkerin Waltraud Schmid Maßnahmen gegen das Bienensterben. "Aufgrund der großen Nachfrage seit unserer letzten Diskussionsrunde Anfang März in Wien zum Bienenschutz wird es nun in Niederösterreich am 9. Juni eine erneute Diskussionsrunde mit ExpertInnen geben. Der preisgekrönte Dokumentarfilm 'More than Honey' des Schweizer Filmemachers Markus Imhoof wird im Anschluss daran kostenlos zu sehen sein", sagt die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, die bereits seit mehr als einem Jahr auf europäischer Ebene aktiv an Lösungen arbeitet. ****

Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie Umweltschutz und Lebensmittelsicherheit des Europäischen Parlaments, macht klar: "Das Bienensterben beschäftigt Europa nach wie vor, trotz der dramatischen Zahlen wird nicht konsequent gehandelt."

INFO: Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen, die Podiumsdiskussion zum Thema "Bienen in Gefahr - Maßnahmen gegen das Bienensterben auf nationaler und europäischer Ebene" im Stockerauer Apollokino am Sonntag, 9. Juni, 9.00 Uhr, zu besuchen. Neben Kadenbach diskutieren der SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Umweltsprecher der SPÖ Hannes Weninger und die Imkerin Waltraud Schmid. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Anmeldung per E-Mail an martin.peterl @ spoe.at oder telefonisch unter +43(0)2262 64973.

