RfW-BO Amann: Spindelegger betreibt "Realitätsverweigerung"

"Spindelegger tut so, als gingen ihn und die ÖVP die Belastungspolitik der SPÖVP-Regierung und der Reformstau der letzten fünf Jahre nichts an."

Wien (OTS) - "Ein bisschen Innenpolitik sollte auch Außenminister Spindelegger zumutbar sein. Daher darf ich das Gedächtnis des ÖVP-Bundesobmanns und Vizekanzlers kurz auffrischen: Ja, Österreich ist ein "Abkassierer-Land", die "Abzocker" sitzen aber in einer Regierung, der auch die ÖVP angehört, und genau diese ÖVP stellt auch die fürs "Abkassieren" zuständige Ministerin", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann. Sollte die ÖVP also in der nächsten Regierung wieder den Juniorpartner für die SPÖ geben, sei es aufgrund der bisherigen Erfahrungen auszuschließen, dass die ÖVP ihre Wahlversprechungen - wie Entlastungen und weniger Bürokratie - auch nur ansatzweise in die Tat umsetzen werde.

"Die ÖVP hat ja schon viel versprochen. Vor der Nationalratswahl 2008 etwa hieß es: "Die Abgabenquote wird deutlich unter 40 Prozent gesenkt." Die Wahrheit ist: Wir stehen jetzt - mit einer ÖVP-Finanzministerin - bei bald 43 Prozent Abgabenquote und dank zweier ÖVP-"Schröpfpakete" bewegt sich die Steuerquote auf 46 Prozent zu", erinnert Amann. Die ÖVP habe auch versprochen, dass keine neuen Schulden gemacht würden. Das Gegenteil sei passiert: Allein im Jahr 2012 habe die SPÖVP-Regierung 7,7 Milliarden Euro neue Schulden produziert! Die Schulden des Gesamtstaates seien 2012 um etwa 9,6 Milliarden Euro auf rund 227,4 Milliarden Euro gestiegen - ohne ausgelagerte Schulden. "Und SPÖVP haben das "Kunststück" vollbracht, den Schuldenberg 2012 weiter in die Höhe zu treiben, obwohl die Abgabenquote auf 42,7 Prozent des BIP gestiegen ist und sich die Einnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen um satte 4,7 Prozent auf 136 Milliarden Euro erhöht haben", so Amann.

"Angesichts dieser Tatsachen ist es erstaunlich, dass Spindelegger so tut, als gingen ihn und die ÖVP die Belastungspolitik der Regierung und der Reformstau der letzten fünf Jahre nichts an. Aber vielleicht ist ihn den von ihm zitierten "guten Genen" ja auch ein gerüttelt Maß an "politischer Realitätsverweigerung" angelegt", so Amann.

