VB Leasing Gruppe erwirtschaftet bestes Ergebnis in der Unternehmensgeschichte

EGT: EUR 46 Mio. - Neugeschäftsvolumen: EUR 946,1 Mio. - Neugeschäft Verträge: 35.101 Stück - Vertragsbestand: 131.031 Stück

Wien (OTS) - Mit einem EGT in der Höhe von EUR 46 Mio. hat die VB Leasing Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erwirtschaftet. Erfolgsfaktor ist im Wesentlichen - neben zielgruppenorientierter Vertriebsarbeit, effizienten internen Prozessen und konservativer Risikopolitik - das zentral gesteuerte Kostenmanagement der Gruppe. Die Anzahl der Mitarbeiter liegt bei 767 per Jahresende 2012. Der Verwaltungsaufwand konnte um EUR 0,9 Mio. auf EUR 47,6 Mio. weiter reduziert werden. *****

Durchwachsene Wirtschaftslage als Neugeschäftsbremse

Aufgrund der rückläufigen Wirtschaftsentwicklung in der gesamten Region Mittel- und Osteuropas - lediglich in Polen und der Slowakei konnte ein geringes Wirtschaftswachstum verzeichnet werden -gestalteten sich auch die Rahmenbedingungen auf den Leasingmärkten durchwachsen. Spürbare Einbußen beim Neugeschäft mussten der tschechische, bosnische und kroatische Leasingmarkt verkraften. Die VB Leasing Gruppe konnte sich diesem Trend nicht vollständig entziehen. "Natürlich hat die gebremste Wirtschaftslage auch unser Neugeschäft beeinflusst. Da wir aber die Ausrichtung unserer Landesgesellschaften permanent einem Monitoring unterziehen, können wir auf Marktveränderungen weitgehend flexibel reagieren", so Manfred Wolf, Geschäftsführer der VB-Leasing International.

Im Geschäftsjahr 2012 lag die Vertriebsleistung gruppenweit bei EUR 946,1 Mio., was einem minimalen Rückgang von 6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Folglich reduzierte sich die Anzahl der Neuverträge auf 35.101 Stück.

Neue Vertriebsstruktur

Im Geschäftsjahr 2012 hat sich die VB Leasing Gruppe intensiv mit der Ausrichtung des Vertriebs, der Organisation der Vertriebsmannschaft sowie den dahinter liegenden Prozessen auseinandergesetzt. Ergebnis ist eine umfassende Neustrukturierung, die nicht nur effizienter, sondern vor allem noch kundenorientierter ist und damit eine wesentliche Steigerung und Vereinheitlichung des Servicelevels über die gesamte Gruppe hinweg zulässt. Die bislang objektorientierte Geschäftsfeldstruktur weicht einer Aufbauorganisation, die nach dem Vertrieb über Händlernetze, internationale Vendoren und dem Direktvertrieb ausgerichtet ist.

"Es wird immer schwieriger sich vom Mitbewerb abzuheben. "Unser Ziel:

Die VB Leasing Gruppe soll als stabiler Partner mit herausragendem Service in Mittel- und Osteuropa bekannt sein", erklärt Werner Zimmermann, Geschäftsführer der VB-Leasing International, eines der strategischen Kernziele.

"Trotz hartnäckiger Turbulenzen sind wir davon überzeugt, dass der Markt noch Potenzial hat. Dennoch werden wir auch künftig unserer konservativen Geschäftspolitik treu bleiben und mit Demut und Vorsicht planen, um langfristigen Erfolg möglich zu machen", fasst Wolf die Zukunftsstrategie der VB Leasing Gruppe abschließend zusammen.

Über die VB-Leasing International: An der VB-Leasing International sind die Österreichische Volksbanken-AG und die VR-Leasing AG zu je 50 % beteiligt. (Schluss)

