ÖH-Wahlen: Van der Bellen erfreut über gestiegene Wahlbeteiligung

Stadtbeauftragter: Wien profitiert von starker studentischer Vertretung

Wien (OTS) - "An vier von neun Universitäten in Wien ist die Wahlbeteiligung gestiegen, wenngleich leicht und von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau weg. Immerhin, an der WU betrug die Steigerung rund sieben Prozentpunkte", versuchte Alexander Van der Bellen, Beauftragter der Stadt Wien für Universitäten und Forschung, in einer ersten Reaktion eine positive Deutung der zu Ende gegangenen ÖH-Wahlen. "Als größter Universitäts- und Forschungsstandort Österreichs profitiert auch Wien von einer starken Interessensvertretung der Studierenden. Schließlich ist Wien die größte Studenten- und Studentinnenstadt des Landes. Deshalb wünsche ich der neu gewählten Hochschüler- und Hochschülerinnenschaft viel Erfolg bei der Durchsetzung studentischer Interessen", so der Stadtbeauftragte weiter.

"Als Beauftragter der Stadt Wien werde ich das Ergebnis nicht kommentieren, aber ich hoffe, mich auch beim nächsten Mal über eine höhere Wahlbeteiligung freuen zu können", so Van der Bellen abschließend.

