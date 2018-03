Ö1-"Radiokolleg zum Mitreden" am 23.5. im ORF-RadioCafe: "Warum Radfahren? - Spießrutenlauf und Lebensstil"

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 23. Mai findet im ORF-RadioCafe ein "Radiokolleg zum Mitreden" statt. Sabine Nikolay, Gestalterin der dreiteiligen Reihe "Warum Radfahren?" - zu hören von 21. bis 23.5., jeweils um 9.05 Uhr in Ö1 - und Ina Zwerger, Leiterin der Sendereihe, laden Gäste und Publikum zum Mitreden ein.

Fahrräder brauchen kein Benzin, verursachen keinen Schadstoffausstoß und sind leise - doch genau das ist es, was sie für andere Verkehrsteilnehmer, vor allem für Fußgänger, gefährlich machen kann. Und so geraten Radfahrten oft zu einem Spießrutenlauf zwischen zu knapp überholenden Autos, rutschigen Straßenbahnschienen, ahnungslosen Touristen und Falschparkern, die die Radwege blockieren, wütend-überraschten Fußgängern und Radlern, die ihren sportlichen Ehrgeiz am falschen Ort ausleben. Dabei hält Radfahren fit, schont die Umwelt und führt zu Autonomie, entlastet die Straßen und steigert die Luftqualität.

In Wien gibt es derzeit eine Million Fahrräder. Mehr als ein Viertel davon, 260.000, werden von Wienerinnen und Wienern täglich benützt. Immerhin 31.000 Wiener/innen verwenden das Fahrrad in der Stadt, weil es auf Distanzen von bis zu zehn Kilometern das schnellste und billigste Verkehrsmittel ist. Das Radwegenetz ist trotz des Ausbaus in den vergangenen 20 Jahren jedoch weiterhin mangelhaft. Radwege enden oft ganz plötzlich im Nichts, und die Radfahrenden sind gezwungen, sich den Platz mit Autos, Bussen und Straßenbahnen zu teilen. Vom Fluchen können manche von ihnen ein langes Lied singen. Denn kaum jemand ist auf den Straßen so gehasst wie die Radler und Radlerinnen. Angesichts der Nützlichkeit des Fahrrades fragt man sich, warum dies so ist.

Von Dienstag, den 21. bis Donnerstag, den 23. Mai beleuchtet das "Radiokolleg" (jeweils um 9.05 Uhr in Ö1) unter dem Titel "Warum Radfahren? Spießrutenlauf und Lebensstil" die historische Entwicklung dieses Fortbewegungsmittels, die Möglichkeiten, die es bietet sowie Vor- und Nachteile des Geschwindigkeitsrauschs.

Nach der dreiteiligen Sendereihe lädt dann am Donnerstag, den 23. Mai das "Radiokolleg zum Mitreden" zur Diskussion über dieses Thema ein. Im ORF-RadioCafe diskutieren Sabine Nikolay, Gestalterin dieses "Radiokollegs", und ihre Gäste Roland Girtler (Randkulturenforscher und Kultursoziologe), Beatrice Stude (Radlobby Österreich), Bettina Urbanek (Verkehrsclub Österreich, VCÖ) und Bernhard Wiesinger (Leiter Interessensvertretung, ÖAMTC) u.a. darüber, was das Radfahren zum Spießrutenlauf macht. Nach einem kurzen Input der Expert/innen kommen jeweils die Zuhörer/innen zu Wort. Diese Dynamik soll das klassische Schema einer Podiumsdiskussion aufbrechen und die Zuhörer/innen von Beginn an zum Mitreden einladen - mit dem Ziel, den Diskurs zu fördern.

Die Veranstaltung der Ö1-Wissenschaftsredaktion "Radiokolleg zum Mitreden" findet am Donnerstag, den 23. Mai ab 19.00 Uhr im ORF-RadioCafe, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien, statt. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen zum Programm von Österreich 1 sind abrufbar unter oe1.ORF.at, vom ORF-RadioKulturhaus unter radiokulturhaus.ORF.at.

