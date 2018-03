Innere Stadt: Jazz-Abend mit den "Riverside Stompers"

Wien (OTS) - New Orleans-Jazz, Dixieland und Ragtime spielt die seit 1989 aktive Wiener Kapelle "Riverside Stompers" bei ihrem nächsten Konzert am Samstag, 18. Mai, im Musik-Klub "Jazzland" (1., Franz-Josefs-Kai 29). Acht Musiker widmen sich der Pflege des mitreißenden Sounds der 1920er-Jahre und erinnern an große Jazzer wie King Oliver und Louis Armstrong. Wenn der gute alte "Kaiserbass" ertönt und bei den Gesangseinlagen die legendäre "Flüstertüte" eingesetzt wird, kommen die Jazz-Nostalgiker auf ihre Kosten. Neben vielfachen Auftritten im Inland und Ausland haben die acht Routiniers zwei CDs veröffentlicht. Das Konzert im gemütlichen "Jazzland"-Keller startet um 21.00 Uhr (Zutritt 19.00 Uhr). Der Kartenpreis beträgt 11 Euro. Auskunft: Telefon 533 25 75 (zur Abendzeit).

Ab 21. Mai im "Jazzland": Gitarren-Virtuose Karl Ratzer

Am Sonntag, 19. Mai, und am Montag, 20. Mai, bleibt der Musik-Klub geschlossen. "Jazzland"-Leiter Axel Melhardt, Träger des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien (1994), konnte für Dienstag, 21. Mai, Mittwoch, 22. Mai, und Donnerstag, 23. Mai, das formidable "Ratzer-Czadek-Sextett" (mit Meister-Gitarrist Karl Ratzer plus Arrangeur/Posaunist Heinz Czadek) engagieren. Der Eintritt kostet jeweils 18 Euro. Freunde des "klassischen" Jazz sollen den Auftritt der Gruppe "Burgundy Street Jazzband" am Freitag, 24. Mai, keinesfalls versäumen. Mit einer Mischung aus Swing, Latin und Bebop setzt die Formation "Together" (mit Top-Vibraphonist Tom Henkes) am Samstag, 25. Mai, einen feinen Kontrast zum Programm der Herren aus der "Burgundy Street" vom Vorabend. Am Freitag und am Samstag zahlen die Zuhörer jeweils 11 Euro. Beginn aller Konzerte im "Landl": 21.00 Uhr (Einlass: 19.00 Uhr). Informationen dazu per E-Mail:

office@jazzland.at.

Allgemeine Informationen:

o Jazz-Kapelle "Riverside Stompers": www.stompers.at o Musik-Klub "Jazzland": www.jazzland.at

