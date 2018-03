Fairness für das Burgenland

In einen Dialog mit Politik und Institutionen traten die Spitzenrepräsentanten der Wirtschaftskammer Burgenland beim ersten Sonder-Wirtschaftsparlament in Eisenstadt.

Eisenstadt (OTS) - Diskussionen ausdrücklich erwünscht, lautete das Motto beim ersten Sonder-Wirtschaftsparlament im Dialog mit Politik und Institutionen der Wirtschaftskammer Burgenland in Eisenstadt. Und teilweise hitzig wurden auch die Diskussionen zwischen den Vertretern der im Landtag vertretenen Parteien, Mitgliedern der Landesregierung und Unternehmern geführt.

"Wir müssen die Wohlstandslücke des Burgenlands verglichen mit Restösterreich weiter schließen", so Wirtschaftskammerpräsident Ing. Peter Nemeth. Zwar sei die wirtschaftliche Entwicklung im Burgenland beachtlich, trotzdem liege man bei wichtigen Wirtschaftskennzahlen noch immer unter dem Österreich-Durchschnitt.

"Die Stärke unseres Landes ist die breite Basis in allen Wirtschaftssektoren", betonte Nemeth weiter. Dennoch der Wettbewerb werde härter, die Konkurrenz größer und die EU-Förderungen weniger. Bei den Nachfolgeförderungen fordert der Kammerpräsident Fairness für das Burgenland, vor allem vom Bund: "Wenn man sich die Geschichte anschaut, so haben nach dem Zweiten Weltkrieg die anderen Bundesländer von einem Marshall-Plan, von einem Schuman-Plan, unglaublich viel profitiert. Wir, die Burgenländer, haben in der Vergangenheit mit der Arbeitsleistung - wir sind ja nicht zu lustigen Pendlern geworden, weil es so klass ist, woanders hinzufahren -Wohlstand in die anderen Bundesländer gebracht", so Nemeth. Jetzt müsse etwas zurückkommen. Nemeth: "Bei der Ziel-1-Nachfolgeförderung muss es ein Bekenntnis zum Aufholprozess des Burgenlands in Form von Bundesförderungen geben."

Aber auch im Land selbst will man Bewusstsein für regionale Unternehmen und ihre Produkte schaffen. "Hier bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Wirtschaft, Sozialpartnern, Politik, Behörden und Vereinsverantwortlichen", erklärte Wirtschaftskammerdirektor Mag. Anton Bubits. Klar, der Nahversorger müsse erhalten bleiben. Aber Nahversorger seien nicht nur der Bäcker und der Fleischhacker, sondern auch der Elektriker und der Autohändler im Ort. Strukturen, die man jahrelang, durch falsche, politische Maßnahmen zerstört hat, müsse man jetzt wieder neu erfinden, so Bubits.

Ausführlich diskutiert wurden bei diesem Sonder-Wirtschaftsparlament von den mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aber auch die Fragen der Lehrlingsausbildung, die Dienstleistungsfreiheit und ihre Auswirkungen, die Konkurrenzierung der Betriebe durch Gemeinden und Vereine sowie die Novellierung des Tourismusgesetzes. Hier braucht es mehr Dialog und gemeinsame Anstrengungen, so die einhellige Meinung.

Und einig war man sich schließlich, dass dieses neue Veranstaltungsformat - der Dialog zwischen Wirtschaft, Politik und Institutionen - Zukunft hat. "Hier erleben die Politiker gleich hautnah, welche Auswirkungen ihre Gesetze und Vorschläge bei den betroffenen Unternehmerinnen und Unternehmer verursachen", formulierte es ein Tagungsteilnehmer nach drei Stunden Diskussion.

Rückfragen & Kontakt:

Dkfm. Harald Schermann, E harald.schermann @ wkbgld.at,

T 05/90907-4510