Währing: Steffl erzählt Gespensterschiff-Geschichte

Wien (OTS) - Unter dem Titel "Vom ewigen Juden des Ozeans zum Fliegenden Holländer" erweist der renommierte Rezitator Otto Steffl am Mittwoch, 22. Mai, dem Dichter Heinrich Heine (1797-1856) sowie dem Komponisten Richard Wagner (1813 - 1883) seine Referenz. Der bekannte Redekünstler erzählt die Geschichte vom Gespensterschiff. Das geneigte Publikum erwartet weit mehr als eine traditionelle Lesung. Otto Steffl gibt das Werk in freiem Vortrag wieder und verstärkt mit darstellerischen Elementen die Wirkung auf das Publikum. Der souveräne Deklamator besuchte die "Wiener Kunstschule" (Sprachgestaltung/Schauspiel) und kann auf viele erfolgreiche Auftritte in Österreich, Deutschland und der Schweiz verweisen. Um 19.30 Uhr beginnt die Veranstaltung im Festsaal des "Währinger Rathauses" (18., Martinstraße 100, 2. Stock). Fritz Brucker begleitet Otto Steffl auf dem Flügel. Der Eintritt ist gratis. Information und Anmeldung: Telefon 479 42 86 (tlw. Anrufbeantworter). Für Auskünfte über verschiedenste Kultur-Termine im Amtshaus in der Martinstraße steht das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing unter der Rufnummer 4000/18 115 sowie per E-Mail, die Adresse lautet post @ bv18.wien.gv.at, gerne zur Verfügung. (Schluss) enz

