ARGE Kultur 10: Neue Foto-Schau "Der Böhmische Prater"

21.5. bis 27.6.: 70 Großformat-Fotos mit Prater-Szenen

Wien (OTS) - Wieder einmal präsentieren die Mitglieder der "Naturfreunde Fotogruppe Favoriten" im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) eine reizvolle Foto-Ausstellung. Nach früheren Themen wie "Vom Süd-Ost- zum Hauptbahnhof" und "Sri Lanka - Auf den Spuren der Elefanten" steht nun ein bekannter Vergnügungspark im Blickpunkt:

Die Vernissage der Foto-Schau "Der Böhmische Prater im Wandel der Jahreszeiten" findet am Dienstag, 21. Mai, statt. Der Eröffnungsabend fängt um 19.00 Uhr an (Zutritt frei). In weiterer Folge läuft die Ausstellung bis Donnerstag, 27. Juni. Rund 70 Fotoarbeiten (im Großformat) dokumentieren das Prater-Geschehen in all seinen Facetten. Von der Ruhe im Spätherbst und Winter bis zum Erwachen des Areals im Frühjahr und mannigfaltigen Festivitäten in der Sommerzeit. Zu besichtigen sind die Werke der "Naturfreunde"-Fotografen am Dienstag und Donnerstag, jeweils zwischen 16.00 und 18.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Informationen über die aktuelle Schau und sonstige Aktivitäten der seit dem Jahr 1928 bestehenden Lichtbildner-Gruppe fordern Interessierte bei Obmann Erich Schwingenschlögl via E-Mail an:

erich.schwingenschloegl@chello.at. Der Veranstaltungskalender der ARGE "Kultur 10" erstreckt sich von einem "Jazz- und Swing Brunch" und einem Chor-Abend bis zu einer Wienerlied-Matinee. Über diese Kultur-Termine informiert das ehrenamtlich tätige ARGE-Team unter der Rufnummer 0660/464 66 14 oder per E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet waldmuellerzentrum @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

o Naturfreunde Fotogruppe Favoriten: www.fotoklubnf10.at o Veranstaltungen im "Waldmüller-Zentrum" (Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10"): www.wien-favoriten.at

