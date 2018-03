"Schule Grenzenlos": Fachtagung und Buchpräsentation

Wien (OTS) - "Schule grenzenlos: Wie Projekte Wurzeln schlagen. Dissemination und Nachhaltigkeit von Bildungskooperationen" war der Titel der zweiten Fachtagung des Österreichischen Austauschdienstes (OeAD-GmbH), zu der sich am 16. Mai an die 150 Bildungsfachleute aus Österreich und Deutschland in der Vienna Business School Hamerlingplatz einfanden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Frage, wie Bildungsprojekte nachhaltig und sichtbar gemacht werden können sowie die Vorstellung des aktuellen Bandes der OeAD-Schriftenreihe, der sich ebenfalls dem Thema "Schule grenzenlos" widmet.

Spannende Vorträge von renommierten Gastrednern

Werner Gruber (Universität Wien, Leiter des Planetariums Wien, "Science Buster") und Andreas Salcher (Autor, Mitbegründer der Sir-Karl-Popper-Schule) starteten in die Tagung. Gruber sprach zum Thema "Populäre Physik", Salcher gab mit seinem Beitrag "Was ist, was bleibt? Über die Nachhaltigkeit der unaufhaltbaren Revolution in der Schule" einen wichtigen Impuls für den Tag.

Aufschlussreiche Podiumsdiskussion und Fachkreise

Daran anknüpfend diskutierten Ilse Eitze-Schütz (Leiterin des deutschen Pädagogischen Austauschdienstes i. R.), Michaela Marterer (Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft), Barbara Streicher (Verein Science Center Netzwerk), Werner Gruber und Andreas Salcher strategische Fragestellungen rund um das Veranstaltungsthema. Fachkreise boten den Teilnehmenden die Möglichkeit, Themen wie die Nutzung neuer Medien, erfolgreiche Pressearbeit und Auswirkungen von Bildungskooperationen auf die österreichische Bildungslandschaft mit Expertinnen und Experten zu diskutieren.

Buchpräsentation "Schule Grenzenlos. Erfahrungen und Herausforderungen im 21. Jahrhundert"

Den Abschluss bildete die Präsentation des fünften Bandes der OeAD-Schriftenreihe. Der Sammelband zeigt anhand ausgewählter Beispiele aktuelle Debatten im Bildungsbereich und zentrale Herausforderungen im österreichischen Bildungssystem auf. Ziel der Reihe, die in Kooperation mit dem StudienVerlag erscheint, ist es, die aus der operativen Praxis gewonnene Expertise der OeAD-GmbH in einen breiteren aktuellen Diskurs einzubringen sowie die gesellschaftlichen und bildungspolitischen Rahmenbedingungen von Mobilität und Internationalisierung zu diskutieren.

OeAD macht Schule!

Der OeAD ist die Servicestelle für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung und Schnittstelle zu Bildungsangeboten für alle Lebensphasen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem schulischen Bereich. Mit den EU-Bildungsprogrammen - allen voran dem Schulprogramm Comenius - und dem BMWF-Programm Sparkling Science erhalten Jahr für Jahr tausende neugierige Schülerinnen und Schüler die Chance spannende Erfahrungen zu sammeln. Die Internet-Plattformen eTwinning und Young Science informieren über Angebote wie virtuelle Schulpartnerschaften oder Wissenschafts-Schulkooperationen.

Wissenswertes zur Fachtagung: www.oead.at/schulegrenzenlos Information zu "OeAD macht Schule": www.oead.at/macht-schule

Die Schriftenreihe ist im gut sortierten Fachhandel sowie direkt über die OeAD-GmbH erhältlich.

