US BOTSCHAFT HISST REGENBOGENFAHNE

Wien (OTS) - Heute am 17. Mai findet weltweit der jährliche Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie statt (International Day Against Homophobia and Transphobia [IDAHO]). Aus diesem Anlass weht erstmals die Regenbogenfahne am Gebäude der US-Botschaft in Wien neben der amerikanischen Flagge.

IDAHO erinnert an den 17. Mai 1990, an dem Homosexualität von der Liste der psychischen Krankheiten der Weltgesundheitsorgansation (WHO) gestrichen wurde. Allerdings ist Homosexualität weltweit immer noch in vielen Ländern verboten. Die US-Botschaft möchte mit der Regenbogenfahne an Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung von Homosexuellen und Transgender erinnern.

