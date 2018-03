Grayling gewinnt PR Report Award mit Social Media-Kampagne für Primark

Grayling Deutschland hat einen der begehrten PR Report Awards gewonnen. In der Kategorie Social Media holte das Team um Birgit Rügert, Director Consumer Brands bei Grayling, die Auszeichnung mit einer Facebook-Kampagne zur Eröffnung eines neuen Stores des irisch-stämmigen Handelsunternehmens Primark.

"Look Good, Pay Less" lautet der Slogan von Primark - auch in Deutschland ein Erfolgsrezept, das dem Modeanbieter inzwischen einen Kultstatus beschert hat. Am 11. Juli 2012 wurde der Primark Store in Berlin-Steglitz eröffnet. Zu diesem Anlass entwickelte Grayling eine Kampagne auf Facebook, die ganz auf Ansprache und Involvement der Kernzielgruppe sowie auf den Aufbau einer engagierten Fangemeinde i m Internet fokussierte.

Mit Facebook als zentraler Dialog-Plattform, mit gezielten Blogger Relations und einer anspruchsvollen Eventkommunikation gelang es, die Store-Eröffnung zu einer der erfolgreichsten in der Primark-Geschichte zu machen.

"Das Opening unseres ersten Stores in Berlin hat ein wirklich überwältigendes Echo bei den potenziellen Kunden hervorgerufen -einen solchen Hype haben wir vorher noch nicht erlebt. Die Social Media-Kampagne des Grayling Teams hat dafür gesorgt, dass die Eröffnung zum Tagesgespräch in der deutschen Hauptstadt wurde", kommentiert Breege O'Donoghue, Mitglied der Geschäftsführung von Primark.

Insbesondere das präzise Timing und die zielführende Kombination der verschiedenen kreativen Maßnahmen haben die Jury überzeugt und dafür gesorgt, das Grayling einmal mehr einen PR Report Award gewinnen konnte - bereits im Jahr 2012 ging der Preis an die Agentur mit Niederlassungen in Frankfurt, Düsseldorf, Berlin und Hamburg.

"Ich freue mich sehr über den Award. Zeigt er doch, dass wir auch und gerade im Bereich Consumer Brands hervorragend aufgestellt sind. Noch wertvoller macht die Auszeichnung, dass wir sie nun schon zum zweiten Mal für unsere Arbeit für Primark erhalten haben", erklärt Wolfgang Lang, CEO der Grayling Deutschland GmbH.

Die PR Report Awards in Deutschland werden jedes Jahr vergeben. Prämiert werden außergewöhnliche Kampagnen, Personen und Teams aus dem deutschsprachigen Raum.

Die Fotos und Filme der PR Report Awards 2013 finden Sie ab Dienstag online unter www.prreportawards.de

