"Tag der offenen Kellertür" am Weingut Cobenzl, 24. Mai 2013

Das Weingut Cobenzl lädt zur Verkostung des neuen Weinjahrganges.

Wien (OTS) - WeinliebhaberInnen haben allen Grund zur Vorfreude: Ein Großteil des Weinjahrganges 2012 ist bereits in Flaschen abgefüllt und steht zum Verkauf und zur Verkostung bereit: Darunter fruchtige Grüne Veltliner, kräftige Weißburgunder, Gelber Muskateller und natürlich die Weinspezialität Wiener Gemischter Satz.

Eine besonders gute Gelegenheit, die Vielfalt der Weine des Weingut Cobenzl zu genießen, bietet sich am 24. Mai beim bereits traditionellen "Tag der offenen Kellertür" des Weingut Cobenzl.

Fruchtig und gehaltvoll - neuer Weinjahrgang 2012 hat Top-Qualität

"Wien ist weltweit die einzige Millionenstadt mit wirtschaftlich bedeutendem Weinbau. Das städtische Weingut Cobenzl ist dabei Flaggschiff, erst im vergangenen Jahr hat das Weingut den Landessieg beim Wiener Weinpreis und als einziges Wiener Weingut den heiß begehrten Titel SALON Sieg gewonnen!", so Umweltstadträtin Ulli Sima. "Ich lade alle Wienerinnen und Wiener ein, sich am Tag der offenen Kellertür bei einer Verkostung von der tollen Qualität der Weine vom Cobenzl zu überzeugen", so Sima weiter.

Der neue Jahrgang des Weingut Cobenzl präsentiert sich besonders fruchtig und hochwertig. "Das schöne, trockene Wetter gegen Ende der Vegetationszeit und während der Hauptlese hat die Trauben perfekt reifen lassen", zeigt sich Cobenzl-Betriebsleiter Thomas Podsednik mit dem Weinjahr 2012 zufrieden.

Tore und Flaschen werden geöffnet

Auch die Kulinarik kommt bei der Jahrgangsverkostung am 24. Mai nicht zu kurz: Beim feinen Käse- und Brotangebot sowie bei den Fisch-und Wildbretspezialitäten der Forstverwaltung Nasswald ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. WeinliebhaberInnen können darüber hinaus an Führungen durch den Weinkeller und das Presshaus teilnehmen und sich von der Qualität der Weine vor Ort überzeugen. Verkostungsbons für 10 Weinproben sind um zehn Euro vor Ort erhältlich. Für Familien bietet sich ein Abstecher zum angrenzenden Kinderbauernhof Landgut Cobenzl an.

"Tag der offenen Kellertür" am Weingut Cobenzl

Wann: 24. Mai 2013, von 11 bis 21 Uhr

Weingut Cobenzl, Am Cobenzl 96, 1190 Wien

Eintritt frei!

Verkostungsbons für 10 Weinproben: Euro 10,-

Auskünfte: Tel.: 01/320 58 05

www.weingutcobenzl.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Ulrike Heller-Macenka

Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb/Weingut Cobenzl (MA 49)

Mobil: 0676 8118 69300

E-Mail: ulrike.heller-macenka @ wien.gv.at

www.weingutcobenzl.at