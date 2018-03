Kapitalerhöhung der A. Porr AG

Wien (OTS) - Mit der Allgemeinen Baugesellschaft - A. Porr AG -erhöht heute eines der ältesten Unternehmen an der Wiener Börse sein Eigenkapital. Im Zuge der Kapitalerhöhung werden 287.698 neue Stammaktien zu einem Bezugspreis von 72 Euro an bestehende Aktionäre und ausgewählte neue Investoren ausgegeben. Damit fließen dem österreichischen Bauunternehmen insgesamt rund 20,7 Mio. EUR an zusätzlichem Kapital zu.

Über die Wiener Börse

Die Wiener Börse ist eine 100%-Tochter der CEE Stock Exchange Group (CEESEG), die weiters die Börsen Budapest, Laibach und Prag umfasst. Die CEE Stock Exchange Group ist die größte Börsengruppe in der Region. Zusätzlich zu den vier Wertpapierbörsen, betreibt die CEESEG drei Warenbörsen und ist an fünf Clearing-Systemen (CCPs) sowie zwei Zentralverwahrern (CSDs) beteiligt. Um die Liquidität der Märkte zu steigern, vereinfacht die CEESEG den Marktzugang und den Handel an den lokalen Handelsplätzen. Die CEESEG-Börsen kooperieren mit 12 Börsen in Zentral- und Osteuropa und werden für dieses einzigartige CEE-Know-how weltweit geschätzt.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Resch, Wiener Börse AG

Tel: +43 (0) 1 53 165 - 186

Fax: +43 (0) 1 53 165 - 140

julia.resch @ wienerborse.at