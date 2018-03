Aktion "Wir Radln in die Kirche" startet am 2. Juni

Pernkopf: Jeder kann seinen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen der Klima-Aktions-Woche, die heuer von 30. Mai bis 5. Juni in Niederösterreich über die Bühne geht, setzen die Pfarren am Sonntag, 2. Juni, mit der Aktion "Wir RADLn in die Kirche" ein ganz besonderes Zeichen für eine umweltfreundliche Mobilität. Bei der Aktion, die von der Diözese St. Pölten, der Erzdiözese Wien und der Evangelischen Kirche unterstützt wird, sollen die Gläubigen mit dem Fahrrad zum Gottesdienst kommen. Für alle, die kein eigenes Fahrrad besitzen, ist das Ausleihen von nextbike-Leihrädern während der Klima-Aktions-Woche kostenlos.

"Rund 25 Prozent der österreichischen Kohlendioxid-Emissionen stammen aus dem Bereich Mobilität. Wenn es um den Klimaschutz geht, kommt man daher am Thema Verkehr nicht vorbei. Auch weil die Handlungsspielräume der Einzelnen sehr groß sind und jede bzw. jeder einen persönlichen Beitrag leisten kann", so Landesrat Dr. Stephan Pernkopf, der auch betont: "50 Prozent aller Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer, ein Viertel sogar unter 2,5 Kilometer. Wer diese kurzen Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegt, tut sich und der Umwelt gleichermaßen etwas Gutes und ist oft auch noch viel schneller".

Alle Pfarren, die sich beteiligen wollen, können auf der Website unter www.klimaaktionswoche.at unter dem Menüpunkt "Servicebereich -Klimaaktion anmelden" ihre Aktion bekanntgeben. Plakate zur Bewerbung stehen als Download zur Verfügung und können bei der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich unter der Telefonnummer 02742/219 19 bestellt werden. Unter allen Pfarren, die sich zur Aktion anmelden, wird ein Grillgutschein im Wert von 500 Euro verlost. Einen Überblick über alle Veranstaltungen gibt es auf www.klimaaktionswoche.at.

