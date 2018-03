FPK-Lobnig: Kassasturz in Kärnten entpuppt sich als Farce!

SPÖ und ÖVP waren über Kärntens Finanzen immer im Bilde

Klagenfurt (OTS) - Der so gepriesene Kassasturz in Kärnten habe sich endgültig als Farce erwiesen, kritisiert der freiheitliche Finanzsprecher, 3. Landtagspräsident Josef Lobnig den unsäglichen Umgang der SPÖ Kärnten, Tatsachen im Finanzbereich des Landes Kärnten falsch darzustellen. Er fordert Kärntens Finanzreferentin Gaby Schaunig auf, den Stillstand in ihrem Referat sofort zu beenden. "60 Tage wurde bereits am sogenannten Kassasturz gearbeitet und die Öffentlichkeit wurde lange genug mit parteipolitisch motivierten Unterstellungen hinters Licht geführt", kritisiert Lobnig den neuen Regierungsstil.

Dass Frau Schaunig der Öffentlichkeit vermittelt, sie hätte dem Land Kärnten bereits erfolgreich 40 Millionen Euro erspart, sei laut Lobnig besonders dreist. Er stellt unmissverständlich klar, dass es sich um keine Einsparung Schaunigs, sondern um nicht verbrauchtes Geld der Vorgänger-Regierung handelt, welches nun als Kreditübertragung ins heurige Jahr transferiert wurde.

Lobnig räumt auch mit dem Märchen auf, die SPÖ wäre über die finanzielle Gebarung des Landes Kärnten nicht informiert. "Herr Felsner, Vorstand der Finanzabteilung, habe die Zustimmung von FPK-Finanzlandesrat Dobernig eingeholt und die SPÖ-Mandatare in den letzten Jahren regelmäßig über Kärntens Finanzgebarung informiert. Mit der ÖVP wurde in zahlreichen Budgetkonventen an Einsparungen gefeilt und das Budget erarbeitet. SPÖ und ÖVP waren über Kärntens Finanzen immer vollkommen im Bilde", klärt Lobnig auf.

Abschließend zitiert Lobnig Wirtschaftsprüfer Johann Neuner, der in einem Debattenbeitrag der Kleinen Zeitung die Vorgangsweise der SPÖ auf den Punkt gebracht hat: "Es liegt in der Natur der Sache, dass man als Newcomer die Arbeit des Vorgängers schlechtmacht. Wenn man die Lage dramatischer darstellt als sie ist, kann man auch zukünftig wieder einen Erfolg feiern... Wie hoch die Schulden des Landes Kärnten sind, kann man, wenn man die Kunst des Addierens beherrscht, sofort feststellen." (Schluss)

