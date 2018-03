Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Gemeinderat a.D. Erik Hanke zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Gemeinderat a.D. Kommerzialrat Erik Hanke zum 80. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen großen Einsatz für unsere Bundeshauptstadt würdigt. "Sie haben sich während Ihrer 20jährigen Tätigkeit im Wiener Landtag große Verdienste erworben und insbesondere für Kinder und Familien die Lebenssituation in der Bundeshauptstadt verbessert", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

