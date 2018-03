EANS-Adhoc: UNIQA Versicherungen AG / Ergebniszahlen 1.Quartal 2013: Guter Start in das Geschäftsjahr

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges/3-Monatsbericht

17.05.2013

Ergebniszahlen 1.Quartal 2013: Guter Start in das Geschäftsjahr

· Verrechnete Prämien um 9,8 Prozent auf 1.664,0 Millionen Euro gestiegen

· Combined Ratio von 99,4 Prozent auf 98,3 Prozent verbessert

· EGT um 97 Prozent auf 116,8 Millionen Euro gesteigert

· Konzernergebnis um 149,8 Prozent auf 76 Millionen Euro verbessert · Embedded Value 2012 um 86,2 Prozent auf 2.875,8 Millionen Euro gestiegen

Die UNIQA Group (UNIQA) hat im 1. Quartal 2013 das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) um 97 Prozent auf 116,8 Millionen Euro gesteigert (Q1 2012: 59,3 Millionen Euro. In diesem Ergebnis ist der Gewinn aus dem Verkauf der Hotelbeteiligungen in der Höhe von 49,1 Millionen Euro enthalten. Bereinigt um diesen Effekt ist das EGT um 14,2 Prozent auf 67,7 Millionen Euro gestiegen. Der Konzerngewinn (nach Steuern und Minderheitenanteilen) stieg um 149,8 Prozent auf 76 Millionen Euro (Q1 2012: 30,4 Millionen Euro).

UNIQA hat im 2. Quartal 2012 die Anteile an der Mannheimer Gruppe verkauft, sodass aufgrund von IFRS 5 deren Werte in den Vergleichsdaten für das 1. Quartal 2012 nicht mehr enthalten sind.

Die verrechneten Prämien - inklusive der Sparanteile der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung - stiegen um 9,8 Prozent auf 1.664,0 Millionen Euro (Q1 2012: 1.514,8 Millionen Euro). Die Konzernkostenquote nach Rückversicherung sank auf 22,3 Prozent (Q1 2012: 25,0 Prozent). Die Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote in der Schaden- und Unfallversicherung) nach Rückversicherung verbesserte sich auf 98,3 Prozent (Q1 2012: 99,4 Prozent). Der bereinigte1) Return on Equity (ROE) nach Steuern und Minderheiten betrug 11,1 Prozent. Dieser Wert liegt leicht unter dem Wert des Vorjahresquartals (Q1 2012:

12,7 Prozent), da sich das zugrundeliegende Eigenkapital auf ungefähr das Zweifache erhöht hat. Der um den Gewinn aus dem Verkauf der Hotelbeteiligungen bereinigte Return on Sales (ROS) betrug 4,7 Prozent (Q1 2012: 4,6 Prozent).

Der Group Embedded Value im Geschäftsjahr 2012:

Der Market Consistent Embedded Value nach Minderheiten der UNIQA Group ist im Geschäftsjahr 2012 um 86,2 Prozent auf 2.875,8 Millionen Euro gestiegen (2011:

1.544,6 Millionen Euro).

Der nach internationalen Richtlinien erstellte Market Consistent Embedded Value beziffert den Wert des Bestandes an Versicherungsverträgen und setzt sich aus dem Nettovermögen für die Lebens-, Kranken- und Schaden-/Unfallversicherung sowie dem aktuellen Wert der zukünftigen Erträge aus dem bestehenden Versicherungsbestand der Lebens- und Krankenversicherung zusammen. Berücksichtigt wurde das Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft von UNIQA in Österreich, Italien, Polen, der Slowakei, der Tschechischen Republik und in Ungarn.

B & W Deloitte GmbH, Köln hat den Market Consistent Embedded Value der UNIQA Group in vollem Umfang testiert.

Eckdaten für das 1. Quartal 2013

1-3/2013 1-3/2012 Delta in % Angaben in Millionen Euro Verrechnete Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung 1.664,0 1.514,8 +9,8 davon Schaden- und Unfallversicherung 797,9 775,6 +2,9 davon Krankenversicherung 242,5 234,2 +3,5 davon Lebensversicherung 623,6 505,0 +23,5 davon laufende Prämieneinnahmen 442,4 408,4 +8,3 davon Einmalerläge 181,2 96,6 +87,5 Abgegrenzte Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung 1.443,9 1.280,6 +12,8 Versicherungsleistungen im Eigenbehalt 1.047,3 948,5 +10,4 Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb im Eigenbehalt2) 321,5 320,6 +0,3 Kostenquote (nach Rückversicherung) 22,3% 25,0% - Combined Ratio (nach Rückversicherung) 98,3% 99,4% - Erträge (netto) aus Kapitalanlagen 226,0 199,8 +13,1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 116,8 59,3 +97,0 Periodenüberschuss/- fehlbetrag 77,5 40,4 +91,6 Konzernergebnis 76,0 30,4 +149,8 Return on Equity (ROE) nach Steuern und Minderheiten3) 11,1% 12,7% - Kapitalanlagen4) 26.659,7 25.661.4 +3,9 Eigenkapital gesamt inklusive Anteilen anderer Gesellschafter 2.066,8 1.285,4 +60,8

1) + 3) Berechnung des ROE: Konzernergebnis des 1. Quartal 2013

plus dreimal das um den Einmaleffekt bereinigte Konzernergebnis

des 1. Quartals; die Summe geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital im 1. Quartal

2) Inklusive Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteilen aus Rückversicherungsabgaben.

3) Inklusive eigengenutzter Grundstücke und Bauten, als Finanzinvestitionen gehaltener Immobilien, Anteilen an

assoziierten Unternehmen,Kapitalanlagen der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherungen und laufenden Guthaben bei Kreditinstituten

und Kassenbestand.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: UNIQA Versicherungen AG Untere Donaustraße 21 A-1029 Wien Telefon: 01/211 75-0 Email: investor.relations @ uniqa.at WWW: http://www.uniqagroup.com Branche: Versicherungen ISIN: AT0000821103 Indizes: WBI, ATX Prime Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

UNIQA Versicherungen AG

Norbert Heller

Tel.: +43 (01) 211 75-3414

norbert.heller @ uniqa.at