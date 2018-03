TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel vom 17. Mai 2013 von Marco Witting - Das Handy kann auch Schule machen

INNSBRUCK (OTS) - Utl: Ein generelles Verbot von Mobiltelefonen, das derzeit an Schulen in Wien diskutiert wird, schießt am Ziel vorbei. Lehrer und Eltern müssen den Kindern den verantwortungsvollen Umgang mit der Technik zeigen.

Nicht ohne das Handy: Für Jugendliche ist es Statussymbol, Gebrauchsgegenstand, Spickzettel und Kommunikator in einem. Schüler packen es so selbstverständlich in die Schultasche wie früher das Pausenbrot und Federpenal. Ein generelles Verbot von Mobiltelefonen an den Schulen, das jetzt wieder diskutiert wird, kann das Problem im Unterricht allerdings nicht lösen.

Denn: Ein solches Verbot wird nur dazu führen, dass die Kinder versuchen werden, es zu umgehen. Mit allen Mitteln. Mit allen Tricks. Der Reiz des Unerlaubten und der Versuch, die Grenzen auszuloten, ist in jungen Geistern eben besonders groß.

Schulen, welche die Maßnahme in Wien - wo das allgemeine Verbot am heftigsten diskutiert wird - bereits probiert haben, schwenken zudem bereits wieder zurück. Ein allgemeines Handyverbot in der Schule wird gemeinhin als rechtlich schwer haltbar angesehen. Denn es gibt auch Interessen von Schülern, die das Mitbringen eines Handys durchaus rechtfertigen. So wollen genügend Eltern die Kinder in der Pause erreichen oder selbst für die Kinder erreichbar sein.

Klar ist, dass der Unterricht in keinster Weise von den Telefonen gestört werden darf. Es kann auch nicht angehen, dass Lehrer im Klassenzimmer gefilmt und im Internet bloßgestellt werden. Hier sind klare Grenzen in der Hausordnung der Schule zu ziehen. Dafür braucht es ein Bewusstsein bei den Schülern und ein Umdenken von Lehrern und Eltern.

Das Lehrpersonal beklagt oft, dass sich die Kinder und Jugendlichen in den Pausen lieber mit den Smartphones als den Mitschülern beschäftigten. Dabei ist auch oft vom Druck die Rede, unter dem die Kinder stehen, in sozialen Netzwerken präsent sein zu müssen. Diesen Druck kann man den Heranwachsenden aber durchaus nehmen. Indem sich sowohl die Eltern daheim als auch die Lehrer in der Schule mit diesem Thema befassen und einen verantwortungsvollen Umgang mit den modernen Kommunikationsmitteln üben. Die Smartphones können nämlich durchaus auch sinnvoll genutzt werden - als Vokabelheft, Wörterbuch oder Bibliothek.

Internet und Smartphones verändern die Gesellschaft. Das Lehrpersonal muss sich auch auf diese Herausforderung ein- und den Unterricht umstellen. Denn im realen Leben wird es auch keine Handyverbote geben. Und für das Leben lernen die Kinder ja bekanntlich.

