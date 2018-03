AVI-SPL erweitert Umfang von Videoangeboten in Europa

(PRN) - -- Betrieb im Vereinigten Königreich erhält RealPresence(TM)-Zertifizierung von Polycom

Farnborough, England (ots/PRNewswire) - AVI-SPL, der weltweit führende Videokommunikationspartner, gab heute bekannt, dass sein Betrieb im Vereinigten Königreich die Polycom-Zertifizierung für RealPresence(TM)-Umgebungen und die RealPresence(TM)-Plattform erhalten hat. Folglich erweitert das Unternehmen den Umfang seiner Videoangebote im europäischen Raum.

Die Zertifizierung ist ein Beleg für AVI-SPLs Kernkompetenzen beim Vertrieb von Polycoms RealPresence-Umgebungen und dazugehörigen Plattformlösungen. Bei der RealPresence-Umgebung handelt es sich um Polycoms Videolösung, die eindrückliche Telepräsenz-, Desktop- und Mobilanwendungen sowie unterstützte Endpunkte für Videoverbindungen umfasst. Die RealPresence-Plattform ist eine intelligente Infrastruktur, die als zentraler Angelpunkt für Unified-Communications-Umgebungen dient und dank einer offenen, standardbasierten Architektur mit den Kommunikations- und Geschäftsanwendungen von Hunderten von Anbietern interoperabel ist.

Der Erhalt der RealPresence-Zertifizierung ist ein Beleg für AVI-SPLs fortwährendes Engagement, auf weltweiter Ebene in die Erweiterung des Umfangs seiner Angebote zu investieren. AVI-SPL möchte auf der jüngsten Auszeichnung des Unternehmens zu Polycoms US-Partner des Jahres 2012 aufbauen und seine Präsenz im Bereich der Videokommunikation durch die im Januar dieses Jahres im Vereinigten Königreich eröffnete Niederlassung in ganz Europa erweitern.

"AVI-SPL hat sich dem Ziel verschrieben, unseren Kunden die besten Videolösungen zu liefern. Die Kürze der Zeit, in der wir diese Zertifizierung erhalten haben, ist ein Beleg für unsere Fähigkeit, enorme Ressourcen zielführend einzusetzen und uns auf jedem beliebigen Markt, auf den wir einsteigen, rasch etablieren zu können. Polycoms RealPresence-Zertifizierung ist ein großartiger erster Schritt zur Einführung unserer kompletten Angebotspalette", so James Shanks, Geschäftsführer EMEA von AVI-SPL.

"Wir sind erfreut, dass sich ein Partner wie AVI-SPL im Vereinigten Königreich etabliert", so Steve Winfield, Verkaufsdirektor der Polycom-Vertriebskanäle im Vereinigten Königreich und Irland. "Das Unternehmen ist ein Partner, der unseren gemeinsamen Kunden eine wirklich vollständige Lösung zur Verfügung stellt. Die fortwährenden Investitionen in die Polycom-Plattform sind ein Beleg für AVI-SPLs Engagement, sich zu einem führenden Partner in Europa zu entwickeln."

"Die RealPresence-Plattform ist eine wesentliche Komponente von UnifyME(TM), dem globalen Video- und Managed-Service-Angebot von AVI-SPL, das derzeit über 6.000 Endpunkte für Videoverbindungen in 104 Ländern unterstützt. AVI-SPL wird die Infrastruktur seiner Videoservices mit zusätzlichen Polycom RealPresence Collaboration-Servern im Vereinigten Königreich weiter ausdehnen -und im Kern dabei auch auf Polycoms CloudAxis setzen", so Danny Rogers, Leiter der EMEA-Vertriebskanäle von AVI-SPL.

"Die Video-Nachfrage ist schlicht und ergreifend die Triebfeder unserer Branche", so Will Hegan, Verkaufsdirektor von AVI-SPL. "Das Bemühen unserer Kunden, effizienter zu arbeiten, die flächendeckende Verbreitung von UC-Plattformen und immer besser werdende Videoservices sind die Wachstumstreiber unseres Sektors. AVI-SPL erkennt, wie wichtig die Ausrichtung auf den Branchenvorreiter Polycom ist, damit wir unsere Partnerschaft in den USA auch auf den europäischen Raum übertragen können."

