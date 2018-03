Mariahilfer Straße Neu: Forderungen der Wirtschaft nicht berücksichtigt - Stadt lässt Betriebe im Stich

Bezirk Mariahilf blockiert wirtschaftsfreundliche Lösung - Geplantes Verkehrsmodell bringt Verkehrschaos - WK Wien bringt Einsprüche gegen neue Regelung ein

Wien (OTS) - Wie sich bei der gestrigen Verkehrsverhandlung zeigte, werden bei der Neuorganisation der Mariahilfer Straße und der umliegenden Gassen die Anliegen der mehr als 9.000 Wirtschaftstreibenden in den Bezirken Mariahilf und Neubau überwiegend nicht berücksichtigen. "Es sind ausschließlich die Unternehmen, die die Mariahilfer Straße und die Seitenlagen zur wichtigsten Einkaufsstraße Österreichs machen. Diese funktionierenden Strukturen einfach über Bord zu werfen und die Bedürfnisse der Betriebe zu ignorieren, gefährdet Unternehmen und Arbeitsplätze gleichermaßen und ist ein Anschlag auf die Lebendigkeit der beiden Bezirke", sagt Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien.

Erst im Februar hat die Wirtschaftskammer eine Unternehmerbefragung aus den Bezirken 6 und 7 präsentiert und die Ergebnisse den Bezirksvorstehern und der Stadt zur Verfügung gestellt. Einhelligkeit herrschte darüber, dass die Wünsche der Unternehmen bei weiteren Planungen aufzugreifen sind. Konkret hatten sich die Wirtschaftstreibenden mit großer Mehrheit insbesondere für die Aufrechterhaltung der Querungen der Mariahilfer Straße ausgesprochen, ebenso wie für ausreichend Ladezeiten und ein ganzheitliches Verkehrskonzept für den 6. und 7. Bezirk. Warum sich vor allem Mariahilf derart in Opposition zu den Anliegen der Betriebe begibt, ist für Jank nicht nachvollziehbar: "Hier wird in Kauf genommen, dass Betriebe abwandern, weil sich die Verkehrssituation für Wirtschaftstreibende, Lieferanten und Kunden verschlechtert."

Zentrale Kritikpunkte an der geplanten Neuregelung:

- Künftig soll es auf der ganzen Länge der Mariahilfer Straße keine Querungen mehr zwischen dem 7. und 6. Bezirk geben. Die derzeit bestehenden Querungen werden ersatzlos gestrichen, was einen umfangreichen Ausweich- und Umwegverkehr in beiden Bezirken zur Folge hat. Detailstudien zeigen, dass sowohl die durchschnittlichen Verkehrswege als auch die Fahrzeiten um bis zu 70 Prozent zunehmen! Zudem wird in den Seitenlagen eine Anlieferung mit größeren Lieferfahrzeugen vielfach nicht mehr möglich sein, da kein ausreichender Raum zum Wenden gegeben ist.

Diese Vorgangsweise ist inakzeptabel und wird seitens der WK Wien beeinsprucht, die die Aufrechterhaltung der Querungen, konkret jener in den Bereichen Windmühlgasse, Stumpergasse, Schottenfeldgasse, Zieglergasse, Andreasgasse und Otto-Bauer-Gasse fordert. Alles andere widerspricht einer vernünftigen Verkehrsplanung der kurzen Wege und Emissionsvermeidung.

- Die Stadt Wien plant, diverse Einbahnen, wie etwa jene in der Webgasse umzudrehen. Notwendige Ausweichrouten führen zu einer zusätzlichen Verschlechterung der Verkehrssituation. Dadurch werden die Zufahrtswege zu den Betrieben länger. An allen zusätzlichen Kreuzungen und Abbiegungen ergeben sich für LKW Probleme mit Gehsteigvorziehungen und parkenden Autos.

Die Wirtschaftskammer Wien bringt daher auch hier einen Einspruch ein und fordert, dass die bestehenden Einbahnen nicht angetastet werden, um den fließenden Verkehr nicht unnötig zu behindern.

- Ebenfalls soll ein Halten abseits der schon bestehenden Ladezonen in der gesamten Mariahilfer Straße nicht mehr möglich sein! Es entfallen insgesamt 300 Stellplätze für die Bewohner und Betriebe für Zu- und Aussteigen oder kurze Erledigungen. Die ohnehin angespannte Parkplatzsituation in Mariahilf und Neubau wird dadurch zusätzlich verschärft.

Die Wirtschaftskammer Wien bringt gegen das Halteverbot Einspruch ein und fordert, dass zumindest in den Begegnungszonen der Mariahilfer Straße gehalten werden darf.

"Das Ergebnis entspricht in keiner Weise einer modernen, urbanen Stadtplanung und übertrifft unsere schlimmsten Befürchtungen. Ich hoffe, dass hier noch eine vernünftige Verkehrslösung ohne politische Scheuklappen gefunden werden kann", so Jank.

