Keine Abenteurer, aber Weltverbesserer / Der Sonderpreisträger 2013 des Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation steht fest

Berlin (ots) - 10 Länder, 10.000 Kilometer, 6 Monate - eine Idee:

"Warum nicht mit dem Fahrrad von Berlin nach Indien fahren?". Genau das dachten sich fünf Freunde und verbanden diese außergewöhnliche Idee mit einem Spendenprojekt für den Bau von Trockentoiletten in Indien. Der Deutsche Preis für Wirtschaftskommunikation freut sich in dem Projekt "Guts for Change" den Sonderpreisträger 2013 gefunden zu haben. "Guts for Change", das sind Thomas Jakel, Maushami Chetty, Johann Angermann, Erik Fährmann und Sven Riesbeck. Im April 2012 ging die Reise mit Unterstützung des Non-Water Sanitation e.V., der German Toilet Organization und der Ecosan Services Foundation los. Von Berlin über Tschechien nach Österreich, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die Türkei, Iran, Pakistan und nach Indien, bis sie schließlich ihr Ziel, das Dorf Garade in der Nähe von Pune, erreichten. Ihre Reise beendeten die Fünf im vergangen Herbst und konnten bisher 14.100 Euro Spendengelder sammeln, die den Bau von 30 Trockentoiletten in diesem Dorf ermöglichen.

Das Projekt lenkt auf beeindruckende Weise Aufmerksamkeit auf das weltweite Problem der mangelnden Hygiene- und Sanitärversorgung, welches in der täglichen Berichterstattung bisher wenig Beachtung findet. Mit Mut, Durchhaltevermögen und dem Einsatz der richtigen Kommunikationsmittel hat "Guts for Change" bewiesen, dass jeder einzelne Mensch etwas bewegen kann. Sie liefern Inspiration für andere und begeistern so die Öffentlichkeit: "Wir sind keine Abenteurer. Wir sind ganz normale junge Menschen, die sich spontan entschlossen haben, eine ungewöhnliche Reise zu beginnen, um die Welt ein Stück besser zu machen." ("Guts for Change"-Initiatoren)

Durch den Einsatz verschiedener Kanäle wie der Homepage "Guts for Change.de", einer Facebook Fanseite, einem Blog und einem YouTube-Kanal, dokumentieren die Fünf ihre Erfahrungen auf der Reise. Aus den gesammelten Materialien wurde im Nachhinein ein Kinofilm produziert.

Mit dem Sonderpreis ehren die Studenten der HTW Berlin in jedem Jahr Organisationen und Projekte die durch ihr gesellschaftliches, kulturelles oder soziales Engagement hervorstechen.

Über Uns: Der Deutsche Preis für Wirtschaftskommunikation würdigt mit der Verleihung des "Goldenen Funken" seit 13 Jahren namhafte Unternehmen im deutschsprachigen Raum. In neun unterschiedlichen Kategorien werden moderne Kommunikationskampagnen und herausragende Werbekonzepte durch die unabhängige, studentische Jury ausgezeichnet. Jedes Jahr wetteifern etablierte und bekannte Unternehmen, wie die Deutsche Telekom, OTTO oder Ricola um die begehrte Trophäe, den "Goldenen Funken". Darüber hinaus wird ein Sonderpreis in jedem Jahr an Organisationen und Projekte mit gesellschaftlichem, kulturellem oder sozialem Engagement vergeben.

Neben den Finalisten zählen jedes Jahr auch zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu den Gästen der Preisverleihung und tragen zum Erfolg der Veranstaltung bei. Organisiert wird der Abend von Studenten der HTW Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. Reinhold Roski. Mit ihrem Engagement verfolgen sie die Vision, den Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation als begehrteste Auszeichnung im deutschsprachigen Raum zu etablieren. Unterstützt werden die angehenden Experten für Wirtschaftskommunikation durch die Hochschule und den Verein zur Förderung der Wirtschaftskommunikation e.V., der als rechtlicher und finanzieller Träger des Projektes auftritt. Neben der umfangreichen Organisation des Events bewerten die Studenten durch ihre Juryarbeit auch die Kommunikationsmaßnahmen der einzelnen Wettbewerbsteilnehmer nach einem detaillierten und wissenschaftlich ausgearbeiteten Kriterienkatalog. In einer begleitenden Fachtagung werden aktuelle Branchenthemen der Wirtschaftskommunikation von namhaften Gastrednern aus Wissenschaft und Wirtschaft präsentiert.

