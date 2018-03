GEM-Präsentation: Unternehmertum stärken, Wirtschaftshemmnisse abbauen

FH Johanneum und WKÖ präsentieren Bericht zur Lage des Unternehmertums in Österreich

Wien (OTS/PWK320) - "Es ist erfreulich, dass Österreich mit einem ganzheitlichen Unternehmensbegriff punkten kann: Denn neben dem verantwortlichen Unternehmer sind es die qualifizierten Mitarbeiter, die unternehmerischen Erfolg möglich machen", betonte gestern, Mittwoch, der Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich, Hans-Jörg Schelling, anlässlich der Präsentation des Global Entrepreneurship Monitors, kurz GEM. In diesem durch die FH Johanneum mit Unterstützung der Wirtschaftskammern erstellten Berichts zur Lage des Unternehmertums - dem weltweit größten - schneidet Österreich sehr gut ab. Österreich rangiert hinter den USA, Singapur, den Niederlanden und der Slowakei auf dem 5. Platz innerhalb der Gruppe der 24 innovationsbasierten Industrieländer. In seinen Eröffnungsworten betonte Schelling vor diesem Hintergrund, dass der Erfolg eines Standortes vor allem davon abhänge, ob man "Benchmarker" oder "Pathbreaker" sei: Während die Benchmarker sich an den jeweils Besten orientierten, würden die Pathbreaker danach trachten auf bahnbrechende Weise alle anderen zu überholen. "Der Bericht ist aus meiner Sicht als Benchmark zu sehen, der dazu animieren soll, Pathbreaker zu sein", so der WKÖ-Vizepräsident.

Schelling verwies dabei auf die Stärke des Unternehmensstandortes Österreich: Mit rund 450.000 UnternehmerInnen, etwa 34.000 Unternehmensneugründungen pro Jahr, einer stark steigenden Zahl an weiblichen Jungunternehmerinnen, einem Beschäftigungs- sowie Exportrekord sei die heimische Wirtschaft sehr gut unterwegs. In der Detailauswertung des GEM wurden zudem Handlungsfelder identifiziert, die als Arbeitsaufträge zu sehen seien. Aus Sicht von Thomas Schmalzer, Autor des GEM-Reports für Österreich, sind dies:

Einerseits ein Rückgang der Unternehmen in Nischenmärkten und andererseits ein Absinken des Anteils der Unternehmen, welche die aktuellsten Technologien einsetzen. Spezifische Unterstützung der Unternehmen, eine Reduktion der allgemein als hemmend angesehenen Steuer- und Abgabenlast für Unternehmen sowie ein gezielter Bürokratieabbau können hier die Innovationsfähigkeit heimischer Betriebe verbessern und so die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft sichern. Zudem werde durch GEM ersichtlich, dass die unternehmerische Erziehung in allen Bildungseinrichtungen, vor allem aber in Schulen, gezielt verbessert werden muss.

Weitere Ergebnisse der GEM-Studie: Unter den 22 teilnehmenden Staaten der Europäischen Union - insgesamt waren am GEM-Report für das Jahr 2012 69 Staaten beteiligt - befindet sich Österreich mit einer JungunternehmerInnenquote von 9,6 % an 5. Stelle. Im Vergleich zur letzten Erhebung bedeutet dies einen starken Anstieg - 2007 lag Österreich mit einer JungunternehmerInnenquote von 2,4% noch an letzter Stelle. 7,6 % der in GEM erfassten Personen zählen zu den etablierten UnternehmerInnen (Unternehmen älter als 3,5 Jahre); zusammen mit den JungunternehmerInnen bilden diese die Rate der gesamten unternehmerischen Aktivität. Mit 17,2 % liegt Österreich an fünfter Stelle der innovationsbasierten Länder. Besonders erfreulich ist dabei, dass über 80 Prozent der Gründer und Jungunternehmer den Schritt ins Unternehmertum aus einem Möglichkeitsmotiv wagen, d.h. um z.B. größere Freiheiten zu genießen oder ein höheres Einkommen zu erzielen.

Bildung und Hindernisse für erfolgreiches Unternehmertum Themen der Podiumsdiskussion

Sowohl die bessere Gestaltung des Bildungsumfeldes als auch der Abbau von unternehmerischen Hindernissen standen in der anschließenden Podiumsdiskussion im Mittelpunkt: Doris Kiendl-Wendner (Vizerektorin der FH JOANNEUM) unterstrich, dass Role Models gefragt seien, um den unternehmerischen Gedanken zu transportieren. Dies müsse aber bereits in der Volksschule passieren, denn die sei eine der prägendsten Phasen um den Unternehmergeist zu fördern. In den Bildungsinhalten selbst sollten zudem verstärkt Schwerpunkte gesetzt werden und "Soft skills" wie Selbstvertrauen, selbständiges Arbeiten besser verankert werden. "Die fachlichen Kompetenzen der Berufseinsteiger sind gut, die Kenntnisse und Fähigkeiten sollten aber heutzutage für eine unselbständige wie selbständige Tätigkeit die selben sein", so Kiendl-Wendner.

Für Markus Kainer (Geschäftsführer IM Polymer GmbH, Econovius-Preisträger 2013) gilt es, Barrieren für Unternehmen deutlich abzubauen. Bei fördernden Maßnahmen wie Netzwerken und Förderungen finde man als Jungunternehmer in Österreich eine gute Basis vor. Hemmende Faktoren seien aber die hohe Last an Steuern und Abgaben sowie die vorherrschende Bürokratie.

"Offensiv angehen" wolle man diese Themen, so Stefan Buchinger (Leiter Center 1/2 Standortpolitik, BMWFJ), gerade im Bereich des Abbaus von Bürokratie sei durch die Einführung des One-Stop-Shop-Prinzips u.a. bei Förderungen und an den Bezirksverwaltungsbehörden bereits viel passiert. Dass aber begleitend zum sehr guten Förderwesen auch Kontrollinstanzen verbunden sind, habe schlicht mit einem verantwortungsbewussten Einsatz von Steuergeldern zu tun. In Hinblick auf die Möglichkeiten der Unternehmensfinanzierungen verwies Buchinger auf Initiativen wie die mit 110 Mio. Euro dotierten neuen Jungunternehmerfonds. Es sei aber klar, dass bei Unternehmensbeteiligungen noch Handlungsbedarf bestehe. Als Beispiel sei hier etwa Crowd Funding zu nennen.

Abschließend appellierte Schelling dafür, die Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln zu verbessern und Barrieren für erfolgreiches Wirtschaften abzubauen. Es gelte, nicht über Strukturen zu diskutieren sondern über Strategien. Das Potential für Österreich als Land ohne nennenswerte Ressourcen liege jedenfalls in den Leistungen und dem Know- How der Menschen. (us)

